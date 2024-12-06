Парламент принял за основу законопроект об усовершенствовании деятельности спортивных клубов

Верховная Рада Украины 5 декабря 2024 приняла за основу проект Закона 11199 о внесении изменений в Закон Украины «О физической культуре и спорте» по усовершенствованию деятельности спортивных клубов.
Этот законопроект предлагает внести изменения в Закон Украины «О физической культуре и спорте» с целью повышения эффективности работы спортивных клубов и их доступности для всех граждан.
Основные новации:
Уточняются понятия «спортивные клубы» и их основные задачи.
Определяется понятие «дети, нуждающиеся в поддержке для занятий физической культурой и спортом».
Регламентируется, что основными формами работы с детьми в спортивном клубе есть учебно-тренировочные занятия по утвержденным программам.
Предусматривается помощь спортивным клубам от органов местного самоуправления для развития спорта, проведения оздоровительных мероприятий и выполнения других задач, учитывая приоритетность спорта и показатели эффективности.
Также:
Спортивные клубы, независимо от формы собственности, смогут устанавливать плату за свои услуги, но это не будет влиять на объем финансирования коммунальных клубов.
Дети, нуждающиеся в поддержке, и лица с инвалидностью получат безвозмездные или льготные услуги в коммунальных спортивных клубах. Другие категории населения также смогут получать льготы из решений органов местного самоуправления.
Этот законопроект поддержали:
Министерство молодежи и спорта.
Офис поддержки адаптации законодательства Украины к Acquis ЕС, подтвердивший соответствие проекта европейскому праву.
Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады Украины предложило доработать отдельные положения, которые будут учтены перед вторым чтением.
Этот шаг направлен на развитие спорта в Украине, создание новых возможностей для детей и взрослых и обеспечение равного доступа к спортивным услугам.
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