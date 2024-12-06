Парламент прийняв за основу законопроект щодо удосконалення діяльності спортивних клубів

Законопроект пропонує внести зміни до Закону про фізичну культуру і спорт з метою підвищення ефективності роботи спортивних клубів та їхньої доступності для всіх громадян.

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Верховна Рада України 5 грудня 2024 року прийняла за основу проект Закону 11199 про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо удосконалення діяльності спортивних клубів.

Цей законопроект пропонує внести зміни до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» з метою підвищення ефективності роботи спортивних клубів та їхньої доступності для всіх громадян.

Основні новації:

Уточнюються поняття «спортивні клуби» та їхні основні завдання.

Визначається поняття «діти, які потребують підтримки для занять фізичною культурою і спортом».

Регламентується, що основними формами роботи з дітьми в спортивному клубі є навчально-тренувальні заняття за затвердженими програмами.

Передбачається допомога спортивним клубам від органів місцевого самоврядування для розвитку спорту, проведення оздоровчих заходів та виконання інших завдань, враховуючи пріоритетність видів спорту та показники ефективності.

Також:

Спортивні клуби незалежно від форми власності зможуть встановлювати плату за свої послуги, але це не впливатиме на обсяг фінансування комунальних клубів.

Діти, які потребують підтримки, та особи з інвалідністю отримають безоплатні або пільгові послуги в комунальних спортивних клубах. Інші категорії населення також зможуть отримувати пільги на підставі рішень органів місцевого самоврядування.

Цей законопроект підтримали:

Міністерство молоді та спорту України.

Офіс підтримки адаптації законодавства України до Acquis ЄС, який підтвердив відповідність проєкту європейському праву.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України запропонувало доопрацювати окремі положення, які будуть враховані перед другим читанням.

Цей крок спрямований на розвиток спорту в Україні, створення нових можливостей для дітей та дорослих і забезпечення рівного доступу до спортивних послуг.

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