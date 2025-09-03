Практика судов
Кабмин одобрил законопроект по совершенствованию законодательства в сфере аудиторской деятельности

21:01, 3 сентября 2025
Положения законопроекта направлены на выполнение евроинтеграционных обязательств Украины и реализацию стратегии внедрения отчетности по устойчивому развитию предприятиями.
Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности» и некоторые законы Украины относительно совершенствования законодательства в сфере аудиторской деятельности». Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Положения законопроекта направлены на выполнение евроинтеграционных обязательств Украины и реализацию стратегии внедрения отчетности по устойчивому развитию предприятиями. Его цель – имплементация норм европейского законодательства в сфере предоставления уверенности относительно отчетности по устойчивому развитию, совершенствование правового регулирования аудиторской деятельности, создание благоприятных условий для развития аудиторской профессии, повышение качества аудиторских услуг и содействие интеграции Украины в европейский рынок аудиторских услуг.

Ключевые изменения законопроекта:

  • внедрение аттестации аудиторов по устойчивому развитию в соответствии с европейскими стандартами;
  • обязательное применение международных стандартов предоставления уверенности относительно отчетности по устойчивому развитию при выполнении специализированных аудиторских заданий;
  • создание отдельного раздела в Реестре аудиторов для субъектов, имеющих право предоставлять услуги по обеспечению отчетности по устойчивому развитию, что позволит сформировать прозрачную базу поставщиков таких услуг;
  • определение эффективного механизма контроля качества аудиторских услуг в сфере обеспечения достоверности отчетности по устойчивому развитию.

Министерство финансов добавило, что принятие Закона позволит эффективно адаптировать национальное законодательство в сфере аудита к требованиям Европейского Союза, что обеспечит повышение качества и прозрачности аудиторских услуг, укрепит доверие инвесторов и партнеров к украинскому бизнесу и облегчит доступ предприятий на международные рынки. Это создаст благоприятный инвестиционный климат, а также откроет новые возможности для украинских аудиторов на европейском рынке. Ведь сегодня отчетность по устойчивому развитию, подготовленная в соответствии с европейскими стандартами в сочетании с отчетом по предоставлению уверенности, является одним из ключевых факторов повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности компаний.

Далее этот законопроект должен рассмотреть парламент.

законопроект Кабинет Министров Украины

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

