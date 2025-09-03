Кабмин одобрил законопроект по совершенствованию законодательства в сфере аудиторской деятельности

Положения законопроекта направлены на выполнение евроинтеграционных обязательств Украины и реализацию стратегии внедрения отчетности по устойчивому развитию предприятиями.

Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности» и некоторые законы Украины относительно совершенствования законодательства в сфере аудиторской деятельности». Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Положения законопроекта направлены на выполнение евроинтеграционных обязательств Украины и реализацию стратегии внедрения отчетности по устойчивому развитию предприятиями. Его цель – имплементация норм европейского законодательства в сфере предоставления уверенности относительно отчетности по устойчивому развитию, совершенствование правового регулирования аудиторской деятельности, создание благоприятных условий для развития аудиторской профессии, повышение качества аудиторских услуг и содействие интеграции Украины в европейский рынок аудиторских услуг.

Ключевые изменения законопроекта:

внедрение аттестации аудиторов по устойчивому развитию в соответствии с европейскими стандартами;

обязательное применение международных стандартов предоставления уверенности относительно отчетности по устойчивому развитию при выполнении специализированных аудиторских заданий;

создание отдельного раздела в Реестре аудиторов для субъектов, имеющих право предоставлять услуги по обеспечению отчетности по устойчивому развитию, что позволит сформировать прозрачную базу поставщиков таких услуг;

определение эффективного механизма контроля качества аудиторских услуг в сфере обеспечения достоверности отчетности по устойчивому развитию.

Министерство финансов добавило, что принятие Закона позволит эффективно адаптировать национальное законодательство в сфере аудита к требованиям Европейского Союза, что обеспечит повышение качества и прозрачности аудиторских услуг, укрепит доверие инвесторов и партнеров к украинскому бизнесу и облегчит доступ предприятий на международные рынки. Это создаст благоприятный инвестиционный климат, а также откроет новые возможности для украинских аудиторов на европейском рынке. Ведь сегодня отчетность по устойчивому развитию, подготовленная в соответствии с европейскими стандартами в сочетании с отчетом по предоставлению уверенности, является одним из ключевых факторов повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности компаний.

Далее этот законопроект должен рассмотреть парламент.

