Кабмин одобрил законопроект по совершенствованию законодательства в сфере аудиторской деятельности

Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности» и некоторые законы Украины относительно совершенствования законодательства в сфере аудиторской деятельности». Об этом сообщило Министерство финансов Украины.
Положения законопроекта направлены на выполнение евроинтеграционных обязательств Украины и реализацию стратегии внедрения отчетности по устойчивому развитию предприятиями. Его цель – имплементация норм европейского законодательства в сфере предоставления уверенности относительно отчетности по устойчивому развитию, совершенствование правового регулирования аудиторской деятельности, создание благоприятных условий для развития аудиторской профессии, повышение качества аудиторских услуг и содействие интеграции Украины в европейский рынок аудиторских услуг.
Ключевые изменения законопроекта:
Министерство финансов добавило, что принятие Закона позволит эффективно адаптировать национальное законодательство в сфере аудита к требованиям Европейского Союза, что обеспечит повышение качества и прозрачности аудиторских услуг, укрепит доверие инвесторов и партнеров к украинскому бизнесу и облегчит доступ предприятий на международные рынки. Это создаст благоприятный инвестиционный климат, а также откроет новые возможности для украинских аудиторов на европейском рынке. Ведь сегодня отчетность по устойчивому развитию, подготовленная в соответствии с европейскими стандартами в сочетании с отчетом по предоставлению уверенности, является одним из ключевых факторов повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности компаний.
Далее этот законопроект должен рассмотреть парламент.
