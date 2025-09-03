Кабмін схвалив законопроект щодо удосконалення законодавства у сфері аудиторської діяльності

Положення законопроекту спрямовані на виконання євроінтеграційних зобов’язань України та реалізації стратегії запровадження звітності зі сталого розвитку підприємствами.

Кабінет Міністрів України схвалив проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та деяких законів України щодо удосконалення законодавства у сфері аудиторської діяльності». Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Положення законопроекту спрямовані на виконання євроінтеграційних зобов’язань України та реалізації стратегії запровадження звітності зі сталого розвитку підприємствами. Його мета – імплементація норм європейського законодавства у сфері надання впевненості щодо звітності зі сталого розвитку, вдосконалення правового регулювання аудиторської діяльності, створення сприятливих умов для розвитку аудиторської професії, підвищення якості аудиторських послуг та сприяння інтеграції України до європейського ринку аудиторських послуг.

Ключові зміни законопроекту:

впровадження атестації аудиторів зі сталого розвитку відповідно до європейських стандартів;

обов’язкове застосування міжнародних стандартів надання впевненості щодо звітності зі сталого розвитку під час виконання спеціалізованих аудиторських завдань;

створення окремого розділу у Реєстрі аудиторів для суб’єктів, які мають право надавати послуги із запевнення щодо звітності зі сталого розвитку, що дозволить сформувати прозору базу надавачів таких послуг;

визначення ефективного механізму контролю якості аудиторських послуг у сфері забезпечення достовірності звітності зі сталого розвитку.

Міністерство фінансів додало, що прийняття Закону дозволить ефективно адаптувати національне законодавство у сфері аудиту до вимог Європейського Союзу, що забезпечить підвищення якості та прозорості аудиторських послуг, зміцнить довіру інвесторів і партнерів до українського бізнесу та полегшить доступ підприємств до міжнародних ринків. Це створить сприятливий інвестиційний клімат, а також відкриє нові можливості для українських аудиторів на європейському ринку. Адже сьогодні звітність зі сталого розвитку, підготовлена відповідно до європейських стандартів у поєднанні зі звітом з надання впевненості, є одним із ключових чинників підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності компаній.

Далі цей законопроект має розглянути парламент.

