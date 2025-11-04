Германия увеличит помощь Украине на три миллиарда евро в 2026 году — СМИ

Германия планирует повысить финансовую помощь Украине примерно на три миллиарда евро в следующем году.

Фото: ukrinform.com

Германия намерена увеличить финансовую помощь Украине примерно на три миллиарда евро в 2026 году. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два правительственных источника.

«Мы будем продолжать оказывать поддержку столько, сколько потребуется для защиты от агрессивной войны России», — сообщил агентству один из источников.

Министры финансов и обороны Германии добавят дополнительные три миллиарда евро для Украины в ходе окончательных корректировок бюджета на 2026 год.

Источник уточнил, что эти средства будут направлены на приобретение артиллерии, дронов, бронетехники, а также замену двух систем Patriot.

Другое правительственное источник сообщил Reuters, что Фридрих Мерц поддержал эти планы, которые, как ожидается, будут согласованы.

