Німеччина збільшить допомогу Україні на три мільярди євро у 2026 році — ЗМІ

Німеччина планує підвищити фінансову допомогу Україні на близько три мільярди євро наступного року.

Німеччина хоче збільшити фінансову допомогу Україні на близько три мільярди євро у 2026 році. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на два урядові джерела.

«Ми будемо продовжувати надавати підтримку стільки, скільки буде необхідно для захисту від агресивної війни Росії», - повідомило агентству одне джерело.

Міністри фінансів і оборони Німеччини додадуть додаткові три мільярди євро для України до остаточних коригувань бюджету на 2026 рік.

Джерело додало, що ці кошти підуть на придбання артилерії, дронів, бронетехніки та заміну двох систем Patriot.

Інше джерело в уряді заявило Reuters, що Фрідріх Мерц підтримав ці плани, які, як очікується, будуть узгоджені.

