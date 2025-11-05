Раде рекомендуют принять за основу законопроект об усовершенствовании норм законодательства по водоснабжению и водоотведению

Законопроектом предлагается внести изменения в ряд законов Украины по вопросам водоснабжения и водоотведения.

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования рекомендует Верховной Раде принять за основу евроинтеграционный законопроект №13578 об усовершенствовании норм законодательства в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщила Верховная Рада.

Целью проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования норм законодательства в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения является приведение законодательства в сфере централизованного питьевого водоснабжения и водоотведения в соответствие с требованиями Европейского Союза, что предусмотрено подписанием Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, а также совершенствование отдельных положений законодательства в указанной сфере.

Законопроектом, в частности, предлагается внести изменения в законы Украины «О водоотведении и очистке сточных вод», «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» и «О государственном регулировании в сфере коммунальных услуг» в части гармонизации национального законодательства с европейскими стандартами, требований государственного управления в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, а также совершенствования правоотношений хозяйствующих субъектов при подключении объектов к сетям централизованного питьевого водоснабжения и централизованного водоотведения, недопущения расхождений между специальными законами, регулирующими отношения в этой сфере и имеющими одинаковую юридическую силу, которые касаются полномочий государственных органов, и урегулирования отдельных вопросов, связанных с хозяйственной деятельностью в сфере нецентрализованного водоотведения.

Комитет по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз отметил, что законопроект не противоречит международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции и праву Европейского Союза, но требует доработки с учетом высказанных замечаний.

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг предложил рекомендовать принять законопроект за основу и доработать его при подготовке ко второму чтению.

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики отметил, что в законопроекте не выявлено коррупциогенных факторов, которые могли бы способствовать совершению коррупционных правонарушений, и он соответствует требованиям антикоррупционного законодательства.

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования на заседании 15 августа 2025 года утвердил заключение и принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины включить в повестку дня четырнадцатой сессии Верховной Рады девятого созыва проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании норм законодательства в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения (№13578 от 31.07.2025), поданный Кабинетом Министров, и по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу.

