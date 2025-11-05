Практика судів
Раді рекомендують прийняти за основу законопроект по удосконаленню норм законодавства щодо водопостачання та водовідведення

10:47, 5 листопада 2025
Законопроектом пропонується внести зміни до низки законів України щодо питання водопостачання та водовідведення.
Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендує Верховній Раді прийняти за основу євроінтеграційний законопроект №13578 щодо удосконалення норм законодавства у сфері питного водопостачання та водовідведення. Про це повідомила Верховна Рада.

Метою проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення норм законодавства у сфері питного водопостачання та водовідведення є приведення законодавства у сфері централізованого питного водопостачання та водовідведення у відповідність до вимог Європейського Союзу, що передбачено підписанням Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, а також удосконалення окремих положень законодавства у зазначеній сфері.

Законопроектом, зокрема, пропонується внести зміни до законів України «Про водовідведення та очищення стічних вод», «Про питну воду та питне водопостачання» та «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» в частині гармонізації національного законодавства з європейськими стандартами вимог, державного управління у сфері централізованого водопостачання, сфері водовідведення, а також удосконалення правовідносин суб'єктів господарювання у процесі приєднання об’єктів до мереж централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення, недопущення розбіжностей між спеціальними законами, які регулюють відносини у сфері централізованого водопостачання та мають однакову юридичну силу, що стосуються повноважень державних органів, врегулювання деяких питань, пов’язаних із господарською діяльністю у сфері нецентралізованого водовідведення.

Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу зазначив, що законопроект не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу, але потребує доопрацювання в частині висловлених зауважень.

Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг пропонує рекомендувати законопроект прийняти за основу та доопрацювати його під час підготовки до розгляду у другому читанні.

Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики зазначив, що у законопроекті не виявлено корупціогенних факторів, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Комітет з питань екологічної політики та природокористування на своєму засіданні 15 серпня 2025 року ухвалив висновок та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного чотирнадцятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення норм законодавства у сфері питного водопостачання та водовідведення (№13578 від 31.07.2025), поданий Кабінетом Міністрів, та за результатами його розгляду у першому читанні прийняти за основу.

Верховна Рада України законопроект вода

