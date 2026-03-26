В Украине предлагают ввести внесудебное урегулирование потребительских споров — в Раде зарегистрировали законопроект

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, создающий систему альтернативного урегулирования конфликтов между потребителями и бизнесом.

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона «О внесудебном разрешении потребительских споров» (рег. № 15100), направленный на создание системы альтернативного разрешения конфликтов между потребителями и бизнесом. Законопроект имплементирует требования Директив ЕС 2013/11 и 2009/22 относительно альтернативного разрешения потребительских споров.

Проект предусматривает создание комплексной системы, которая будет включать Контактный пункт (Госпродпотребслужба), компетентные органы в соответствующих сферах, органы внесудебного разрешения споров (юридические лица и общественные объединения) и ответственных лиц, а также стороны спора — потребителя и субъекта хозяйствования.

Как отметил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, органы внесудебного разрешения споров получат полномочия рассматривать как внутренние, так и трансграничные споры в случае нарушения договорных обязательств и прав потребителей на преддоговорных и внедоговорных этапах.

Законопроект определяет правила функционирования системы, в частности:

назначение и включение органов внесудебного разрешения споров в официальный перечень;

ведение и обнародование общего перечня таких органов Контактным пунктом;

отчетность органов о рассмотрении споров и информирование компетентных органов об эффективности работы;

обязательное уведомление потребителей о доступном органе внесудебного урегулирования споров;

установление требований к органам и ответственным лицам, оснований для отказа в рассмотрении спора, порядка обжалования и исполнения решений.

