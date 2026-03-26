  1. Законодательство
  2. / В Украине

В Украине предлагают ввести внесудебное урегулирование потребительских споров — в Раде зарегистрировали законопроект

21:48, 26 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, создающий систему альтернативного урегулирования конфликтов между потребителями и бизнесом.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона «О внесудебном разрешении потребительских споров» (рег. № 15100), направленный на создание системы альтернативного разрешения конфликтов между потребителями и бизнесом. Законопроект имплементирует требования Директив ЕС 2013/11 и 2009/22 относительно альтернативного разрешения потребительских споров.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Проект предусматривает создание комплексной системы, которая будет включать Контактный пункт (Госпродпотребслужба), компетентные органы в соответствующих сферах, органы внесудебного разрешения споров (юридические лица и общественные объединения) и ответственных лиц, а также стороны спора — потребителя и субъекта хозяйствования.

Как отметил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, органы внесудебного разрешения споров получат полномочия рассматривать как внутренние, так и трансграничные споры в случае нарушения договорных обязательств и прав потребителей на преддоговорных и внедоговорных этапах.

Законопроект определяет правила функционирования системы, в частности:

  • назначение и включение органов внесудебного разрешения споров в официальный перечень;
  • ведение и обнародование общего перечня таких органов Контактным пунктом;
  • отчетность органов о рассмотрении споров и информирование компетентных органов об эффективности работы;
  • обязательное уведомление потребителей о доступном органе внесудебного урегулирования споров;
  • установление требований к органам и ответственным лицам, оснований для отказа в рассмотрении спора, порядка обжалования и исполнения решений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект Кабинет Министров Украины Украина

Читайте также

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]