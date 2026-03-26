В Україні пропонують запровадити позасудове вирішення споживчих спорів – в Раді зареєстрували законопроєкт

21:48, 26 березня 2026
Кабмін зареєстрував у Раді законопроект, що створює систему альтернативного вирішення конфліктів між споживачами та бізнесом
В Україні пропонують запровадити позасудове вирішення споживчих спорів – в Раді зареєстрували законопроєкт
Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проєкт Закону «Про позасудове вирішення споживчих спорів» (реєстр. № 15100), спрямований на створення системи альтернативного вирішення конфліктів між споживачами та бізнесом. Законопроєкт імплементує вимоги Директив ЄС 2013/11 та 2009/22 щодо альтернативного вирішення споживчих спорів.

Проект передбачає створення комплексної системи, що включатиме Контактний пункт (Держпродспоживслужба), компетентні органи у відповідних сферах, органи позасудового вирішення спорів (юридичні особи та громадські об’єднання) і відповідальних осіб, а також сторони спору — споживача і суб’єкта господарювання.

Як зазначив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, органи позасудового вирішення спорів отримають повноваження розглядати як внутрішні, так і транскордонні суперечки у разі порушення договірних зобов’язань та прав споживачів на переддоговірних і позадоговірних етапах.

Законопроєкт визначає правила функціонування системи, зокрема:

  • призначення та включення органів позасудового вирішення спорів до офіційного переліку;
  • ведення і оприлюднення загального переліку таких органів Контактним пунктом;
  • звітування органів про розгляд спорів та інформування компетентних органів про ефективність роботи;
  • обов’язкове повідомлення споживачів про доступний орган позасудового вирішення спору;
  • встановлення вимог до органів і відповідальних осіб, підстав для відмови у розгляді спору, порядку оскарження та виконання рішень.

Верховна Рада України законопроект Кабінет Міністрів України Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зарплати від 17 тисяч та бронювання 80% співробітників: звіт Служби судової охорони за 2025 рік

26 березня 2026 року Вища рада правосуддя заслухала звіт щодо діяльності Служби судової охорони.

Telegram хочуть зобов’язати розкривати структуру власності та джерела фінансування

Народні депутати пропонують змінити регулювання Telegram в Україні — від обов’язкового розкриття структури власності до обмежень для державного сектору.

Вища рада правосуддя поставила на паузу питання відставки судді Олега Суського через пріоритетну дисциплінарну скаргу

ВРП наголошує, що розгляд дисциплінарної скарги на дії судді є важливішим за його заяву про відставку

Парламентарі пропонують запровадити в Україні сімейне підприємництво та визнати його окремою формою зайнятості

У парламенті вважають, що  сімейне підприємництво сприятиме відновленню та розвитку економічного і людського потенціалів країни у повоєнний період

Два вироки ВАКС: чому Вища рада правосуддя залишила без розгляду заяву судді Геннадія Молібоги

Вища рада правосуддя відмовилася розглядати заяву про відставку судді Геннадія Молібоги.

