В Україні пропонують запровадити позасудове вирішення споживчих спорів – в Раді зареєстрували законопроєкт

Кабмін зареєстрував у Раді законопроект, що створює систему альтернативного вирішення конфліктів між споживачами та бізнесом

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проєкт Закону «Про позасудове вирішення споживчих спорів» (реєстр. № 15100), спрямований на створення системи альтернативного вирішення конфліктів між споживачами та бізнесом. Законопроєкт імплементує вимоги Директив ЄС 2013/11 та 2009/22 щодо альтернативного вирішення споживчих спорів.

Проект передбачає створення комплексної системи, що включатиме Контактний пункт (Держпродспоживслужба), компетентні органи у відповідних сферах, органи позасудового вирішення спорів (юридичні особи та громадські об’єднання) і відповідальних осіб, а також сторони спору — споживача і суб’єкта господарювання.

Як зазначив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, органи позасудового вирішення спорів отримають повноваження розглядати як внутрішні, так і транскордонні суперечки у разі порушення договірних зобов’язань та прав споживачів на переддоговірних і позадоговірних етапах.

Законопроєкт визначає правила функціонування системи, зокрема:

призначення та включення органів позасудового вирішення спорів до офіційного переліку;

ведення і оприлюднення загального переліку таких органів Контактним пунктом;

звітування органів про розгляд спорів та інформування компетентних органів про ефективність роботи;

обов’язкове повідомлення споживачів про доступний орган позасудового вирішення спору;

встановлення вимог до органів і відповідальних осіб, підстав для відмови у розгляді спору, порядку оскарження та виконання рішень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.