Совет установил одинаковые правила проверок как для магазинов, так и онлайн-платформ

Верховная Рада приняла законопроект №12426, который меняет систему государственного рыночного надзора в соответствии со стандартами Европейского Союза. За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата.

Документ предусматривает унификацию подходов к контролю качества товаров: проверки будут осуществляться по одинаковым правилам как для продукции в традиционных магазинах, так и для товаров, продаваемых через интернет-платформы.

Кроме того, закон расширяет возможности государства оперативно реагировать на обращения потребителей. Это должно усилить защиту их прав и гарантировать безопасность и надлежащее качество продукции на рынке.

В парламенте отметили, что принятый акт является составляющей подготовки к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции для последующей интеграции Украины в единый рынок Европейского Союза.

Напомним, что за основу законопроект 12426 Верховная Рада приняла еще 26 марта 2025 года.

Отметим, что законопроект подан Кабмином в рамках требований ЕС для евроинтеграции.

