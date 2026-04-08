КСУ продолжил рассмотрение конституционных представлений и жалоб по земельному, трудовому законодательству и судоустройству

12:15, 8 апреля 2026
Большая палата Конституционного Суда продолжила рассмотрение дела по представлению Омбудсмена по исполнительному производству и ряду конституционных представлений и жалоб, в том числе по земельному, трудовому законодательству и судоустройству.
Как писала «Судебно-юридическая газета», Большая палата Конституционного Суда на открытой части пленарного заседания в форме устного производства продолжила рассмотрение дела по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца. Ранее он обратился в КСУ с ходатайством проверить на соответствие Конституции абзац двадцать второй пункта 10-2 раздела XIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве» от 2 июня 2016 года № 1404–VIII с изменениями.

Также в КСУ сообщили, что Суд исследовал материалы дела и перешёл к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

Большая палата на закрытых частях пленарных заседаний продолжила рассмотрение дел:

  • по конституционным представлениям 48 народных депутатов Украины относительно конституционности Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий обращения земель сельскохозяйственного назначения», отдельных положений Земельного кодекса Украины с изменениями, внесёнными указанным законом, а также 53 народных депутатов Украины относительно конституционности указанного закона;
  • по конституционной жалобе Самсина Игоря Леонидовича относительно конституционности предписания второго предложения части первой статьи 54 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»;
  • по конституционным жалобам Сороки Виктора Владимировича, Карпенко Романа Николаевича, Прокопенко Юрия Алексеевича, Дудкевича Эдуарда Валентиновича, Романенко Александра Владимировича, Ильюшонок Елены Юрьевны относительно конституционности подпункта 17 пункта 1 раздела I Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений» от 1 июля 2022 года № 2352–ІХ.

Рассмотрение этих дел КСУ продолжит на одном из следующих пленарных заседаний.

