Исполнение судебных решений в период действия военного положения: Большая палата КСУ продолжила рассмотрение дела по конституционному представлению Дмитрия Лубинца

Большая палата рассмотрела представление относительно положения Закона «Об исполнительном производстве», которое приостанавливает принудительное исполнение решений в отношении должников оборонного сектора и общин в зонах боевых действий.

Большая палата на открытой части пленарного заседания в форме устного разбирательства продолжила рассмотрение дела по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца. Об этом сообщили в КСУ.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством о проверке на соответствие Конституции абзаца двадцать второго пункта 10-2 раздела XIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве» от 2 июня 2016 года № 1404–VIII с изменениями (далее – Закон).

Оспариваемой нормой Закона установлено, что приостанавливается в период действия военного положения в Украине совершение исполнительных действий в производствах по исполнению решений, должниками по которым являются предприятия оборонно-промышленного комплекса, органы военного управления, соединения, воинские части, военные высшие учебные заведения и другие учреждения в составе Вооруженных Сил Украины (кроме решений о взыскании заработной платы, денежного довольствия военнослужащих и обеспечения их жильем). Также приостанавливается принудительное взыскание задолженности за коммунальные услуги с граждан, чье жилье находится на территории общин, на которых ведутся активные боевые действия, или которые находятся во временной оккупации согласно официальному перечню, или если недвижимое имущество, являющееся местом их постоянного проживания, было уничтожено или повреждено в результате военных действий.

В ходе предыдущего пленарного заседания по рассмотрению данного дела, состоявшегося 24 марта этого года, судья-докладчик по делу Олег Первомайский изложил содержание конституционного обращения и обоснование заявителя.

Субъект права на конституционное представление утверждает, что данная норма Закона делает невозможным принудительное исполнение судебных решений неимущественного характера, должниками по которым являются указанные субъекты сектора обороны. Заявитель подчеркивает, что оспариваемое положение Закона вводит фактически абсолютный мораторий на исполнение судебных решений неимущественного характера, в частности, связанных с обязательством совершить определенные действия: исключение из воинского учета, увольнение с военной службы и т. п.

По мнению автора ходатайства, абзац двадцать второй пункта 10-2 раздела XIII «Заключительные и переходные положения» Закона не соответствует Конституции Украины, поскольку приводит «к нивелированию как прав, защищенных судом, так и самого права на судебную защиту в аспекте обеспечения государством надлежащего исполнения соответствующих судебных решений во время действия военного положения в Украине», а также создает правовую неопределенность относительно сроков исполнения судебных решений.

В открытой части пленарного заседания Суд заслушал объяснения субъекта права на конституционное представление — Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца. Свои позиции также изложили привлеченные участники конституционного производства: заместитель Министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк, Уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека Маргарита Сокоренко, профессор кафедры частного права Хмельницкого университета управления и права имени Леонида Юзькова Юрий Белоусов, доцент кафедры юстиции Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Александр Снидевич.

Во время заседания 7 апреля Суд заслушал объяснения представителя Президента Украины в Конституционном Суде Украины Сергея Дембовского и итоговое выступление представителя Уполномоченного в системе судоустройства по праву на справедливое правосудие и представительство в Конституционном Суде Украины Андрея Овсиенко.

Привлеченные участники и участники конституционного производства ответили на вопросы судей.

Изучив материалы дела, Суд перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

