КСУ продовжив розгляд конституційних подань і скарг щодо земельного, трудового законодавства та судоустрою

Велика палата Конституційного Суду продовжила розгляд справи за поданням Омбудсмана щодо виконавчого провадження та низки конституційних подань і скарг, зокрема щодо земельного, трудового законодавства і судоустрою.

Як писала «Судово-юридична газета», Велика палата Конституційного Суду на відкритій частині пленарного засідання у формі усного провадження продовжила розгляд справи за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Раніше він звернувся до КСУ із клопотанням перевірити на конституційність абзац двадцять другий пункту 10-2 розділу ХІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження» від 2 червня 2016 року № 1404–VIII зі змінами.

Також у КСУ повідомили, що Суд дослідив матеріали справи та перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

Велика палата на закритих частинах пленарних засідань продовжила розгляд справ:

- за конституційними поданнями 48 народних депутатів України щодо конституційності Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення“, окремих положень Земельного кодексу України зі змінами, внесеними вказаним законом, та 53 народних депутатів України щодо конституційності Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення“;

- за конституційною скаргою Самсіна Ігоря Леоновича щодо конституційності припису другого речення частини першої статті 54 Закону України „Про судоустрій і статус суддів“;

- за конституційними скаргами Сороки Віктора Володимировича, Карпенка Романа Миколайовича, Прокопенка Юрія Олексійовича, Дудкевича Едуарда Валентиновича, Романенка Олександра Володимировича, Ільюшонок Олени Юріївни щодо конституційності підпункту 17 пункту 1 розділу І Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин“ від 1 липня 2022 року № 2352–ІХ.

Розгляд цих справ КСУ продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

