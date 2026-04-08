В Украине заработают новые правила госнадзора: проверки бизнеса станут унифицированными и риск-ориентированными

Верховная Рада приняла закон «Об основных принципах государственного надзора (контроля)». Речь идет о законопроекте № 14030. «За» проголосовали 238 депутатов.

Документ направлен на совершенствование государственного контроля в сфере хозяйственной деятельности, повышение прозрачности регуляторных процедур и адаптацию законодательства Украины к европейским стандартам.

В парламенте отмечают, что принятый законопроект предусматривает унификацию процедур осуществления мероприятий государственного надзора (контроля), устранение неэффективных и чрезмерно обременительных норм, которые содержит действующий закон Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», а также создание более прогнозируемых и справедливых условий для ведения бизнеса.

Актом, в частности, вводится риск-ориентированный подход к проверкам, при котором государство сосредотачивается прежде всего на предприятиях, деятельность которых связана с повышенными рисками для жизни и здоровья людей или безопасности, вместо проведения массовых формальных инспекций. Кроме того, документ унифицирует правила проведения проверок для всех контролирующих органов.

Реализация закона должна обеспечить прозрачность и понятность государственных проверок для бизнеса: предприятия будут меньше отвлекаться на формальные инспекции, а унифицированные процедуры снизят коррупционные риски. В то же время государство сможет сосредотачивать ресурсы на предприятиях с повышенными рисками для безопасности и здоровья людей, что будет способствовать более эффективной защите потребителей.

Принятие закона является необходимым шагом в рамках реализации Плана Украины и выполнения функций Национального координатора инструмента Ukraine Facility.

