В Україні запрацюють нові правила держнагляду: перевірки бізнесу стануть уніфікованими та ризик-орієнтованими

13:31, 8 квітня 2026
Парламент ухвалив закон, який реформує систему державного нагляду.
Верховна Рада прийняла закон «Про основні засади державного нагляду (контролю)». Мова йде про законопроєкт № 14030. «За» проголосували 238 депутатів.

Документ спрямований на вдосконалення державного контролю у сфері господарської діяльності, підвищення прозорості регуляторних процедур та адаптацію законодавства України до європейських стандартів.

У парламенті вказують, що прийнятий законопроєкт передбачає уніфікацію процедур здійснення заходів державного нагляду (контролю), усунення неефективних і надмірно обтяжливих норм, які містить чинний закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», а також створення більш прогнозованих і справедливих умов для ведення бізнесу.

Актом, зокрема, запроваджується ризик-орієнтований підхід до перевірок, за якого держава зосереджується насамперед на підприємствах, діяльність яких пов’язана з підвищеними ризиками для життя та здоров’я людей або безпеки, замість проведення масових формальних інспекцій. Крім того, документ уніфікує правила проведення перевірок для всіх контролюючих органів.

Реалізація закону має забезпечити прозорість та зрозумілість державних перевірок для бізнесу: підприємства менше відволікатимуться на формальні інспекції, а уніфіковані процедури знизять корупційні ризики. Водночас держава зможе зосереджувати ресурси на підприємствах із підвищеними ризиками для безпеки та здоров’я людей, що сприятиме ефективнішому захисту споживачів.

Ухвалення закону є необхідним кроком у рамках реалізації Плану України та у виконанні функцій Національного координатора інструменту Ukraine Facility.

