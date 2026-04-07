Израильский телеканал запустил онлайн-отсчёт до «дедлайна Трампа» в отношении Ирана

21:00, 7 апреля 2026
Телеканал ведёт обратный отсчёт времени до возможного начала атаки США, которую анонсировал президент Дональд Трамп в случае, если Иран откажется открыть Ормузский пролив.
Израильский 13-й канал запустил онлайн-счетчик, отсчитывающий время до установленного президентом США Дональдом Трампом срока для Ирана по заключению соглашения или открытию Ормузского пролива. Если соглашения не будет, атака США должна начаться в 03:00 по киевскому времени. Напомним, накануне Иран отказался разблокировать Ормузский пролив в обмен на временное прекращение огня.

Трамп трижды переносил крайний срок и пригрозил, что без соглашения «на Иран обрушится ад». В последний раз, как пишет ВВС, Дональд Трамп пригрозил уничтожить Иран «за одну ночь», если тот не сможет заключить соглашение до установленного им срока для повторного открытия Ормузского пролива.

Кроме того, в Truth Social Трамп напомнил о том, что срок его ультиматума Ирану подходит к концу:

«Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Однако, теперь, когда у нас произошла полная и тотальная смена режима, когда преобладают другие, более разумные и менее радикальные умы, возможно, произойдет что-то революционно прекрасное, кто знает?» — написал он в соцсети.

В своем сообщении Трамп подчеркнул: «47 лет вымогательства, коррупции и смерти наконец-то закончатся. Да благословит Бог великий народ Ирана!».

Во Франции тысячи адвокатов готовят массовый марш против судебной реформы: что происходит

Тысячи юристов со всей Франции планируют оставить свои мантии у подножия Дворца правосудия, требуя от Сената вернуть приоритет прав человека.

Агентство оборонных закупок сможет покупать пикапы для войска в несколько кликов

Правительство официально предоставило Агентству оборонных закупок статус Централизованной закупочной организации, что должно перевести закупки транспорта в режим нескольких кликов через Prozorro Market.

2 млн мужчин снимут с розыска ТЦК, но для них будут жесткие нововведения — Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о масштабной перегрузке системы и возможной амнистии для двух миллионов военнообязанных.

Комитет по вопросам Регламента выявил правовые коллизии в законопроекте о дисциплинарной ответственности судей КСУ

Регламентный комитет направил профильному комитету предложение доработать нормы о представителе ВРУ в КСУ.

Для прифронтовых аграриев готовят фискальные послабления

Парламент предлагает снизить налоговую нагрузку на земли, которые были в оккупации или находятся в зоне боевых действий.

