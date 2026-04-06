  1. В Украине

Иран отказался разблокировать Ормузский пролив в обмен на временное прекращение огня

15:05, 6 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
План Пакистана предусматривал временное прекращение огня и переговоры в течение 15-20 дней, однако Иран остался непреклонен.
Фото иллюстративное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Иран отказался выполнить предложение Пакистана о временном прекращении огня на Ближнем Востоке и повторном открытии Ормузского пролива, жизненно важного маршрута для мировых поставок энергоносителей. Это решение было принято накануне крайнего срока, установленного США, которые требовали от Тегерана заключить соглашение для возобновления движения транспорта. Об этом сообщает Reuters.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

План, согласованный при посредничестве Пакистана, предусматривал немедленное прекращение огня с последующими переговорами о более широком урегулировании в течение 15–20 дней. Командующий армией Пакистана Асим Мунир проводил ночные консультации с вице-президентом США Джей Ди Венсом, специальным посланником Стивом Виткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи отметил, что позиция Тегерана основана на национальных интересах, и любые ультиматумы или угрозы не являются основанием для компромисса. Он подчеркнул, что предыдущие требования США были отклонены как чрезмерные и не соответствующие интересам Ирана.

Высокопоставленный иранский чиновник добавил, что страна не согласится на сроки или давление для достижения соглашения и не будет открывать пролив в рамках временного прекращения огня. Переговоры о потенциальном 45-дневном прекращении огня все еще продолжаются с участием США, Израиля и региональных посредников.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп установил Ирану крайний срок для открытия Ормузского пролива — до вечера вторника, 7 апреля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США война Иран

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]