  1. В Україні

Іран відмовився розблокувати Ормузьку протоку в обмін на тимчасове припинення вогню

15:05, 6 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
План Пакистану передбачав тимчасове припинення вогню та переговори протягом 15-20 днів, проте Іран залишився непоступливим.
Іран відмовився розблокувати Ормузьку протоку в обмін на тимчасове припинення вогню
Фото ілюстративне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Іран відмовився виконати пропозицію Пакистану щодо тимчасового припинення вогню на Близькому Сході та повторного відкриття Ормузької протоки, життєво важливого маршруту для світових поставок енергоносіїв. Це рішення було ухвалене напередодні крайнього терміну, встановленого США, які вимагали від Тегерану укласти угоду для відновлення руху транспорту. Про це пише Reuters.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

План, узгоджений за посередництва Пакистану, передбачав негайне припинення вогню з подальшими переговорами щодо ширшого врегулювання протягом 15–20 днів. Командувач армії Пакистану Асім Мунір вів нічні консультації з віцепрезидентом США Джей Ді Венс, спеціальним посланником Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї зазначив, що позиція Тегерану ґрунтується на національних інтересах, і будь-які ультиматуми або погрози не є підставою для компромісу. Він підкреслив, що попередні вимоги США були відхилені як надмірні та не відповідали інтересам Ірану.

Високопоставлений іранський чиновник додав, що країна не погодиться на терміни або тиск для досягнення угоди і не відкриватиме протоку у межах тимчасового припинення вогню. Переговори щодо потенційного 45-денного припинення вогню все ще тривають за участі США, Ізраїлю та регіональних посередників.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп встановив Ірану дедлайн для відкриття Ормузької протоки – до вечора вівторка 7 квітня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США війна Іран

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]