Іран відмовився розблокувати Ормузьку протоку в обмін на тимчасове припинення вогню

План Пакистану передбачав тимчасове припинення вогню та переговори протягом 15-20 днів, проте Іран залишився непоступливим.

Іран відмовився виконати пропозицію Пакистану щодо тимчасового припинення вогню на Близькому Сході та повторного відкриття Ормузької протоки, життєво важливого маршруту для світових поставок енергоносіїв. Це рішення було ухвалене напередодні крайнього терміну, встановленого США, які вимагали від Тегерану укласти угоду для відновлення руху транспорту. Про це пише Reuters.

План, узгоджений за посередництва Пакистану, передбачав негайне припинення вогню з подальшими переговорами щодо ширшого врегулювання протягом 15–20 днів. Командувач армії Пакистану Асім Мунір вів нічні консультації з віцепрезидентом США Джей Ді Венс, спеціальним посланником Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї зазначив, що позиція Тегерану ґрунтується на національних інтересах, і будь-які ультиматуми або погрози не є підставою для компромісу. Він підкреслив, що попередні вимоги США були відхилені як надмірні та не відповідали інтересам Ірану.

Високопоставлений іранський чиновник додав, що країна не погодиться на терміни або тиск для досягнення угоди і не відкриватиме протоку у межах тимчасового припинення вогню. Переговори щодо потенційного 45-денного припинення вогню все ще тривають за участі США, Ізраїлю та регіональних посередників.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп встановив Ірану дедлайн для відкриття Ормузької протоки – до вечора вівторка 7 квітня.

