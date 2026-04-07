Ізраїльський телеканал запустив онлайн-відлік до «дедлайну Трампа» щодо Ірану

Телебачення веде відлік часу до можливого початку атаки США, яку анонсував президент Дональд Трамп у разі, якщо Іран відмовиться відкрити Ормузьку протоку.

Ізраїльський 13-й канал запустив онлайн-лічильник, що відраховує час до встановленого президентом США Дональдом Трампом терміну для Ірану щодо укладення угоди або відкриття Ормузької протоки. Якщо домовленості не буде, атака США має розпочатися о 03:00 за київським часом. Нагадаємо, напередодні Іран відмовився розблокувати Ормузьку протоку в обмін на тимчасове припинення вогню.

Трамп тричі переносив крайній термін і пригрозив, що без угоди «на Іран настане пекло». Крайній раз, як пише ВВС, Дональд Трамп пригрозив знищити Іран «за одну ніч», якщо той не зможе укласти угоду до встановленого ним терміну для повторного відкриття Ормузької протоки.

Крім того, у Truth Social Трамп нагадав про те, що термін його ультиматуму Ірану добігає кінця:

«Сьогодні вночі загине ціла цивілізація, і її вже ніколи не вдасться повернути. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і буде. Однак, тепер, коли у нас відбулася повна і тотальна зміна режиму, коли переважають інші, розумніші й менш радикальні уми, можливо, відбудеться щось революційно прекрасне, хто знає?» – написав він у соцмережі.

У своєму повідомленні Трамп наголосив: «47 років здирництва, корупції та смерті нарешті закінчаться. Нехай Бог благословить великий народ Ірану!».

