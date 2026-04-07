  1. Відео
  2. / У світі

Ізраїльський телеканал запустив онлайн-відлік до «дедлайну Трампа» щодо Ірану

21:00, 7 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Телебачення веде відлік часу до можливого початку атаки США, яку анонсував президент Дональд Трамп у разі, якщо Іран відмовиться відкрити Ормузьку протоку.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ізраїльський 13-й канал запустив онлайн-лічильник, що відраховує час до встановленого президентом США Дональдом Трампом терміну для Ірану щодо укладення угоди або відкриття Ормузької протоки. Якщо домовленості не буде, атака США має розпочатися о 03:00 за київським часом. Нагадаємо, напередодні Іран відмовився розблокувати Ормузьку протоку в обмін на тимчасове припинення вогню.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Трамп тричі переносив крайній термін і пригрозив, що без угоди «на Іран настане пекло». Крайній раз, як пише ВВС, Дональд Трамп пригрозив знищити Іран «за одну ніч», якщо той не зможе укласти угоду до встановленого ним терміну для повторного відкриття Ормузької протоки.

Крім того, у Truth Social Трамп нагадав про те, що термін його ультиматуму Ірану добігає кінця:

«Сьогодні вночі загине ціла цивілізація, і її вже ніколи не вдасться повернути. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і буде. Однак, тепер, коли у нас відбулася повна і тотальна зміна режиму, коли переважають інші, розумніші й менш радикальні уми, можливо, відбудеться щось революційно прекрасне, хто знає?» – написав він у соцмережі.

У своєму повідомленні Трамп наголосив: «47 років здирництва, корупції та смерті нарешті закінчаться. Нехай Бог благословить великий народ Ірану!».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп Іран Ізраїль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ДПСУ підключать до держреєстрів, а процедури перевірки іноземців на кордоні уточнять

Законопроєкт передбачає розширення можливостей Державної прикордонної служби України у частині доступу до державних інформаційних ресурсів.

Закон про цифровізацію виконавчого провадження прийнято: документ чекає на підпис Президента

Верховна Рада ухвалила закон про реформу виконавчого провадження, але чи вирішило це всі проблеми.

В Україні підготують окрему стратегію дій на випадок ядерних і хімічних загроз

Законопроєктом пропонується впровадити Стратегію хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки.

Ярослава Максименко і скандал в АРМА: чому ігнорування рішень суду може коштувати посади і свободи

Справа щодо невиконання судових рішень отримала розвиток.

ВС: власник не може зняти особу з реєстрації, якщо суд уже підтвердив її право користування житлом

Верховний Суд наголосив, що наявність судового рішення про збереження права користування житлом унеможливлює зняття особи з реєстрації за заявою власника.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]