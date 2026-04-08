  1. В Украине

Усиленные проверки сократили случаи уклонения от мобилизации через аспирантуру — Минобразования

14:19, 8 апреля 2026
Заместитель министра образования Денис Курбатов заявил, что количество поступающих в аспирантуру мужчин сократилось почти до уровня 2022 года благодаря дополнительным экзаменам и проверкам.
Усиленные проверки сократили случаи уклонения от мобилизации через аспирантуру — Минобразования
В Министерстве образования сообщили об уменьшении количества поступающих в аспирантуру мужчин — показатели почти вернулись к уровню 2022 года.

Как пояснил заместитель министра образования Денис Курбатов, такого результата удалось добиться благодаря введению дополнительных экзаменов и усилению проверок.

По его словам, в настоящее время значительно уменьшилось количество поступающих, которые рассматривали обучение в аспирантуре как способ избегания мобилизации.

Курбатов отметил, что в начале полномасштабной войны аспирантура действительно частично использовалась с этой целью, однако в настоящее время такие случаи единичны. В то же время он признал, что полностью исключить подобные ситуации невозможно, хотя их доля незначительна.

"Если аспирантуру считать частью науки, то у нас были годы, особенно в начале полномасштабной войны, когда ее действительно начали использовать как один из способов уклонения. Гарантировать, что 100% людей в науке не трудоустроены в целях уклонения, я не могу, но если такие случаи и случаются, то это очень небольшой процент", – заявил Курбатов в интервью Интерфакс-Украина.

