Усиленные проверки сократили случаи уклонения от мобилизации через аспирантуру — Минобразования

Заместитель министра образования Денис Курбатов заявил, что количество поступающих в аспирантуру мужчин сократилось почти до уровня 2022 года благодаря дополнительным экзаменам и проверкам.

Как пояснил заместитель министра образования Денис Курбатов, такого результата удалось добиться благодаря введению дополнительных экзаменов и усилению проверок.

По его словам, в настоящее время значительно уменьшилось количество поступающих, которые рассматривали обучение в аспирантуре как способ избегания мобилизации.

Курбатов отметил, что в начале полномасштабной войны аспирантура действительно частично использовалась с этой целью, однако в настоящее время такие случаи единичны. В то же время он признал, что полностью исключить подобные ситуации невозможно, хотя их доля незначительна.

"Если аспирантуру считать частью науки, то у нас были годы, особенно в начале полномасштабной войны, когда ее действительно начали использовать как один из способов уклонения. Гарантировать, что 100% людей в науке не трудоустроены в целях уклонения, я не могу, но если такие случаи и случаются, то это очень небольшой процент", – заявил Курбатов в интервью Интерфакс-Украина.

