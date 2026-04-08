Посилені перевірки зменшили випадки ухилення від мобілізації через аспірантуру — МОН

Заступник міністра освіти Денис Курбатов заявив, що кількість чоловіків, які вступають до аспірантури, скоротилася майже до рівня 2022 року завдяки додатковим іспитам і перевіркам.

Як пояснив заступник міністра освіти Денис Курбатов, такого результату вдалося досягти завдяки запровадженню додаткових іспитів та посиленню перевірок.

За його словами, наразі значно зменшилася кількість вступників, які розглядали навчання в аспірантурі як спосіб уникнення мобілізації.

Курбатов зазначив, що на початку повномасштабної війни аспірантура справді частково використовувалася з цією метою, однак наразі такі випадки поодинокі. Водночас він визнав, що повністю виключити подібні ситуації неможливо, хоча їхня частка є незначною.

"Якщо аспірантуру вважати частиною науки, то в нас були роки, особливо на початку повномасштабної війни, коли її справді почали використовувати як один із способів ухилення. Гарантувати, що 100% людей у науці не працевлаштовані з метою ухилення, я не можу, але якщо такі випадки і трапляються, то це дуже невеликий відсоток", – заявив Курбатов у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

