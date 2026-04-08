Посилені перевірки зменшили випадки ухилення від мобілізації через аспірантуру — МОН

14:19, 8 квітня 2026
Заступник міністра освіти Денис Курбатов заявив, що кількість чоловіків, які вступають до аспірантури, скоротилася майже до рівня 2022 року завдяки додатковим іспитам і перевіркам.
У Міністерстві освіти повідомили про зменшення кількості чоловіків, які вступають до аспірантури — показники майже повернулися до рівня 2022 року.

Як пояснив заступник міністра освіти Денис Курбатов, такого результату вдалося досягти завдяки запровадженню додаткових іспитів та посиленню перевірок.

За його словами, наразі значно зменшилася кількість вступників, які розглядали навчання в аспірантурі як спосіб уникнення мобілізації.

Курбатов зазначив, що на початку повномасштабної війни аспірантура справді частково використовувалася з цією метою, однак наразі такі випадки поодинокі. Водночас він визнав, що повністю виключити подібні ситуації неможливо, хоча їхня частка є незначною.

"Якщо аспірантуру вважати частиною науки, то в нас були роки, особливо на початку повномасштабної війни, коли її справді почали використовувати як один із способів ухилення. Гарантувати, що 100% людей у науці не працевлаштовані з метою ухилення, я не можу, але якщо такі випадки і трапляються, то це дуже невеликий відсоток", – заявив Курбатов у інтерв’ю Інтерфакс-Україна. 

