Оклад 29 тысяч гривен: ВАКС сообщил о наличии вакантной должности
Высший антикоррупционный суд сообщил о наличии вакантной должности — секретаря судебного заседания.
Основные задачи на этой чрезвычайно важной и обязательной должности для осуществления правосудия:
осуществление судебных вызовов и проверка явки участников процесса;
контроль за фиксацией заседаний техническими средствами и организация видеоконференций;
ведение протоколов и журналов судебных заседаний, оформление материалов дел (в частности с грифом «Для служебного пользования»);
выдача и направление копий судебных решений участникам дела;
обеспечение немедленного исполнения решений и подготовка дел к архиву.
Образование: высшее образование степени не ниже бакалавра, младшего бакалавра по специальности «Право».
Должностной оклад: 29 184 грн (надбавки и премии в соответствии с Законом Украины «О государственной службе»).
«Ожидаем резюме до 22 апреля 2026 года включительно на электронный адрес: [email protected]», — добавили в ВАКС.
