Оклад 29 тысяч гривен: ВАКС сообщил о наличии вакантной должности

ВАКС ищет секретаря судебного заседания.

Высший антикоррупционный суд сообщил о наличии вакантной должности — секретаря судебного заседания.

Основные задачи на этой чрезвычайно важной и обязательной должности для осуществления правосудия:

осуществление судебных вызовов и проверка явки участников процесса;

контроль за фиксацией заседаний техническими средствами и организация видеоконференций;

ведение протоколов и журналов судебных заседаний, оформление материалов дел (в частности с грифом «Для служебного пользования»);

выдача и направление копий судебных решений участникам дела;

обеспечение немедленного исполнения решений и подготовка дел к архиву.

Образование: высшее образование степени не ниже бакалавра, младшего бакалавра по специальности «Право».

Должностной оклад: 29 184 грн (надбавки и премии в соответствии с Законом Украины «О государственной службе»).

«Ожидаем резюме до 22 апреля 2026 года включительно на электронный адрес: [email protected]», — добавили в ВАКС.

