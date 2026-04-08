  1. В Україні

Оклад 29 тисяч гривень: ВАКС повідомив про наявність вакантної посади

13:09, 8 квітня 2026
ВАКС шукає секретаря судового засідання.
Вищий антикорупційний суд повідомив про наявність вакантної посади — секретаря судового засідання.

Основні завдання на цій надзвичайно важливій та обовʼязковій посаді для здійснення правосуддя:

- здійснення судових викликів та перевірка явки учасників процесу;

- контроль за фіксацією засідань технічними засобами та організація відеоконференцій;

- ведення протоколів та журналів судових засідань, оформлення матеріалів справ (зокрема з грифом «Для службового користування»);

- видача та направлення копій судових рішень учасникам справ;

- забезпечення негайного виконання рішень та підготовка справ до архіву.

Освіта: вища освіта ступеня не нижче бакалавра, молодшого бакалавра за спеціальністю «Право».

Посадовий оклад: 29 184 грн (надбавки та премії відповідно до Закону України «Про державну службу»).

«Очікуємо резюме до 22 квітня 2026 року включно на електронну адресу: [email protected]», - додали у ВАКС.

