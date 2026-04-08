Определение суда о запрете выезда за границу может быть обжаловано в апелляции — КГС ВС

Определение суда о временном ограничении должника в праве выезда за пределы Украины выносится на стадии исполнения судебных решений. Поскольку обжаловать его одновременно с основным решением невозможно, такое определение подлежит апелляционному обжалованию независимо от результата рассмотрения представления исполнителя.

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда.

В рассматриваемом деле государственный исполнитель обратился в суд с представлением о временном ограничении должника в праве выезда за пределы Украины.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении представления.

Апелляционный суд отказал в открытии апелляционного производства, указав, что определение суда об отказе в удовлетворении представления о временном ограничении в праве выезда за пределы Украины не подлежит апелляционному обжалованию отдельно от решения суда. Статья 353 ГПК Украины предусматривает возможность обжалования только определений о применении временного ограничения, а не об отказе в его применении. Ошибочное указание судом первой инстанции о возможности обжалования не является основанием для апелляционного пересмотра.

КГС ВС не согласился с апелляционным судом и сделал следующие правовые выводы.

Каждый имеет право на справедливое и публичное рассмотрение его дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, установленным законом, который решит спор относительно его прав и обязанностей гражданского характера (ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод).

Процессуальные нормы предназначены обеспечить надлежащее отправление правосудия и соблюдение принципа правовой определенности, а также стороны должны иметь право ожидать, что эти нормы применяются. Принцип правовой определенности применяется не только к сторонам, но и к национальным судам (см.: Diya 97 v. Ukraine, № 19164/04, ЕСПЧ, от 21 октября 2010 года).

Коллегия судей, с учетом выводов Конституционного Суда Украины при применении норм процессуального права относительно права на апелляционное обжалование определений суда первой инстанции, указала на устоявшуюся практику подхода, согласно которому определения подлежат апелляционному обжалованию. В основу подхода положена идея неукоснительного соблюдения конституционного права лица на судебную защиту. Суть этого подхода заключается в следующем:

определения, указание о возможности обжалования которых прямо предусмотрено ч. 1 ст. 353 ГПК Украины, являются самостоятельными объектами апелляционного обжалования;

возражения на определения, не подлежащие обжалованию отдельно от решения суда, включаются в апелляционную жалобу на решение суда (ч. 2 ст. 353 ГПК Украины);

определения суда, которые в зависимости от их содержания и стадии процесса не могут быть обжалованы путем включения возражений к решению суда, могут быть обжалованы отдельно, если лицо не может восстановить свои права иным способом, кроме как путем апелляционного обжалования определения суда первой инстанции.

Поэтому КГС ВС отметил, что апелляционный суд не учел, что толкование п. 31 ст. 353 ГПК Украины должно осуществляться с учетом возможности или невозможности восстановления прав лица иным способом, кроме обжалования определения отдельно от решения суда.

Таким образом, КГС ВС пришел к выводу, что особенностью судебного решения о временном ограничении должника в праве выезда за пределы Украины является то, что оно принимается на стадии исполнения судебных решений о взыскании задолженности и не может быть обжаловано одновременно с решением суда. В связи с этим определение суда как об удовлетворении, так и об отказе в удовлетворении представления государственного или частного исполнителя о запрете выезда за границу может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Учитывая изложенное, КГС ВС отменил определение апелляционного суда и направил дело в суд апелляционной инстанции для решения вопроса об открытии апелляционного производства.

С постановлением Верховного Суда от 18 марта 2026 года по делу № 331/6717/25 (производство № 61-2064св26) можно ознакомиться по ссылке.

