Верховная Рада поддержала заявление Дарьи Володиной о сложении мандата
14:03, 8 апреля 2026
Депутаты поддержали проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Дарьи Володиной.
Верховная Рада поддержала проект постановления № 15098 — о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Дарьи Володиной, избранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия «Слуга народа», в связи с ее личным заявлением о сложении депутатских полномочий.
Решение поддержали 253 народных депутата.
Напомним, что регламентный Комитет поддержал на своем заседании заявление народного депутата от «Слуги народа» Дарьи Володиной о сложении мандата.
