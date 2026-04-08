  1. В Украине

Верховная Рада поддержала заявление Дарьи Володиной о сложении мандата

14:03, 8 апреля 2026
Депутаты поддержали проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Дарьи Володиной.
Верховная Рада поддержала проект постановления № 15098 — о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Дарьи Володиной, избранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия «Слуга народа», в связи с ее личным заявлением о сложении депутатских полномочий.

Решение поддержали 253 народных депутата.

Напомним, что регламентный Комитет поддержал на своем заседании заявление народного депутата от «Слуги народа» Дарьи Володиной о сложении мандата.

