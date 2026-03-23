Комитет Рады поддержал заявление народного депутата Дарьи Володиной о сложении мандата

Народный депутат от «Слуги народа» Дарья Володина подала заявление о сложении мандата.

Регламентный комитет на своем заседании поддержал заявление народного депутата от «Слуги народа» Дарьи Володиной о сложении мандата. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он отметил, что в данном случае далее потребуется голосование в зале (226+) для того, чтобы постановление вступило в силу.

«Дарья Володина является моей коллегой по комитету. Избрана по общему списку СН, поэтому на общее количество членов фракции это не повлияет», — заявил он.

