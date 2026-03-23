Комітет Ради підтримав заяву народної депутатки Дар’ї Володіної щодо складання мандату
11:00, 23 березня 2026
Народна депутатка «Слуги народу» Дар'я Володіна подала заяву щодо складання мандату.
Регламентний Комітет підтримав на своєму засіданні заяву народної депутатки від «Слуги народу» Дар’ї Володіної щодо складання мандату. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Він зазначив, що в даному випадку далі треба буде голосування у залі (226+) для того, щоб Постанова набрала силу.
«Дар'я Володіна, є моєю колегою по Комітету. Обрана по загальному списку СН, тому на загальну кількість членів фракції це не вплине», - заявив він.
