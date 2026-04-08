  1. В Україні

Верховна Рада підтримала заяву Дарʼї Володіної про складання мандату

14:03, 8 квітня 2026
Депутати підтримали проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата Дарʼї Володіної.
Верховна Рада підтримала заяву Дарʼї Володіної про складання мандату
Верховна Рада підтримала проєкт постанови № 15098 — про дострокове припинення повноважень народного депутата України Дарʼї Володіної, обраної в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія «Слуга народу», у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень.

Рішення підтримало 253 народних депутати.

Нагадаємо, що регламентний Комітет підтримав на своєму засіданні заяву народної депутатки від «Слуги народу» Дар’ї Володіної щодо складання мандату.

