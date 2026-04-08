Юлия Свириденко анонсировала снижение цен на топливо

Юлия Свириденко сообщила, что государственная сеть АЗК «Укрнафта» уже начала снижать цены.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что провела встречу с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» по поводу текущей ситуации на мировых рынках нефти и нефтепродуктов.

Она отметила, что фиксируется снижение котировок на основных биржах, что должно непосредственно влиять на цены на топливо в Украине.

«Государственная сеть АЗК „Укрнафта“ уже отреагировала и начала снижение цен. При сохранении текущей мировой динамики ожидается более существенное снижение. Ожидаем аналогичной реакции от других участников рынка», — сказала она.

Юлия Свириденко подчеркнула, что рынок должен справедливо реагировать на изменение ценовой конъюнктуры.

«Ситуация с наличием топлива — стабильная. В марте обеспечены рекордные за последние 5 лет объемы поставок. Аналогичная динамика будет сохранена и в апреле», — добавила глава правительства.

Напомним, цены на нефть резко упали после заявления Трампа о прекращении огня.

