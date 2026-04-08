Юлия Свириденко анонсировала снижение цен на топливо
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что провела встречу с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» по поводу текущей ситуации на мировых рынках нефти и нефтепродуктов.
Она отметила, что фиксируется снижение котировок на основных биржах, что должно непосредственно влиять на цены на топливо в Украине.
«Государственная сеть АЗК „Укрнафта“ уже отреагировала и начала снижение цен. При сохранении текущей мировой динамики ожидается более существенное снижение. Ожидаем аналогичной реакции от других участников рынка», — сказала она.
Юлия Свириденко подчеркнула, что рынок должен справедливо реагировать на изменение ценовой конъюнктуры.
«Ситуация с наличием топлива — стабильная. В марте обеспечены рекордные за последние 5 лет объемы поставок. Аналогичная динамика будет сохранена и в апреле», — добавила глава правительства.
