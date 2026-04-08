Цены на нефть резко упали после заявления Трампа о прекращении огня

Фьючерсы на нефть Brent подешевели примерно на 16%, а WTI — на 14%.

Фото: reuters.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 8 апреля, цены на нефть снизились ниже 100 долларов за баррель после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о двухнедельном прекращении огня с Ираном, пишет Axios.

Как отмечает издание, это крупнейшее однодневное падение цен на нефть со времен войны в Персидском заливе 1991 года.

В частности, фьючерсы на нефть Brent подешевели примерно на 16% — до около 93 долларов за баррель. В то же время это все еще значительно выше уровня примерно 73 доллара за баррель, который фиксировался до начала войны в конце февраля.

WTI, американский эталон, упал примерно до 96 долларов за баррель — это снижение примерно на 14%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.