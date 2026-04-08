Цены на нефть резко упали после заявления Трампа о прекращении огня
В среду, 8 апреля, цены на нефть снизились ниже 100 долларов за баррель после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о двухнедельном прекращении огня с Ираном, пишет Axios.
Как отмечает издание, это крупнейшее однодневное падение цен на нефть со времен войны в Персидском заливе 1991 года.
В частности, фьючерсы на нефть Brent подешевели примерно на 16% — до около 93 долларов за баррель. В то же время это все еще значительно выше уровня примерно 73 доллара за баррель, который фиксировался до начала войны в конце февраля.
WTI, американский эталон, упал примерно до 96 долларов за баррель — это снижение примерно на 14%.
