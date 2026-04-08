Ціни на нафту різко впали після заяви Трампа про припинення вогню

Ф'ючерси на нафту Brent подешевшали приблизно на 16%, а WTI — на 14%.

Фото: reuters.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 8 квітня, ціни на нафту знизилися нижче 100 доларів за барель після того, як президент США Дональд Трамп повідомив про двотижневе припинення вогню з Іраном, пише Axios.

Як зазначає видання, це найбільше одноденне падіння цін на нафту з часів війни в Перській затоці 1991 року.

Зокрема, ф'ючерси на нафту Brent подешевшали приблизно на 16% до близько 93 доларів за барель. Водночас це все ще значно вище рівня приблизно 73 долари за барель, який фіксувався до початку війни наприкінці лютого.

WTI, американський еталон, впав приблизно до 96 доларів за барель – це зниження приблизно на 14%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.