Дональд Трамп: США та Іран погодилися на двотижневе припинення вогню

США отримали 10-пунктний план Ірану щодо завершення війни та вважають його «працездатною основою для переговорів».

США та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні для підготовки мирної угоди. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй мережі Truth Social.

Американський лідер заявив про перемир’я з Тегераном за півтори години до того, як сплив встановлений ним дедлайн для розблокування Ормузької протоки.

Глава Білого дому написав, що ухвалив рішення про припинення вогню на підставі розмов із прем'єр-міністром Пакистану Шехбазом Шаріфом та головнокомандувачем пакистанської армії Асімом Муніром, які звернулися до нього з проханням утриматися від застосування сили.

За словами Трампа, умовою для перемир'я буде згода Ірану відкрити Ормузьку протоку для судноплавства.

Дональд Трамп заявив, що Вашингтон досяг своїх військових цілей у цій операції та готовий працювати над укладенням мирної угоди з Тегераном.

«Це буде двостороннє припинення вогню! Причиною цього є те, що ми вже досягли та перевищили всі військові цілі й знаходимося на дуже просунутій стадії укладення остаточної Угоди щодо довгострокового миру з Іраном та миру на Близькому Сході», – написав американський президент.

«США та Іран досягли згоди майже щодо всіх питань, що раніше викликали суперечки, але двотижневий період дозволить остаточно доопрацювати та укласти угоду. Від імені Сполучених Штатів Америки, як президент, а також представляючи країни Близького Сходу, для мене є честю, що ця довготривала проблема наближається до вирішення», – додав Трамп.

Нагадаємо, напередодні Іран відмовився розблокувати Ормузьку протоку в обмін на тимчасове припинення вогню.

