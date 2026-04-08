Дональд Трамп: США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня

08:12, 8 апреля 2026
США получили 10-пунктный план Ирана по завершению войны и считают его «работоспособной основой для переговоров».
Дональд Трамп: США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня
Фото: Reuters
США и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели для подготовки мирного соглашения. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей сети Truth Social.

Американский лидер заявил о перемирии с Тегераном за полтора часа до того, как истек установленный им дедлайн для разблокирования Ормузского пролива.

Глава Белого дома написал, что принял решение о прекращении огня на основании разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и главнокомандующим пакистанской армии Асимом Муниром, которые обратились к нему с просьбой воздержаться от применения силы.

По словам Трампа, условием для перемирия будет согласие Ирана открыть Ормузский пролив для судоходства.

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон достиг своих военных целей в этой операции и готов работать над заключением мирного соглашения с Тегераном.

«Это будет двустороннее прекращение огня! Причина этого в том, что мы уже достигли и превзошли все военные цели и находимся на очень продвинутой стадии заключения окончательного Соглашения о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке», — написал американский президент.

США получили 10-пунктный план Ирана по завершению войны и считают его «работоспособной основой для переговоров», добавил он.

«США и Иран достигли согласия почти по всем вопросам, которые ранее вызывали споры, но двухнедельный период позволит окончательно доработать и заключить соглашение. От имени Соединенных Штатов Америки, как президент, а также представляя страны Ближнего Востока, для меня является честью, что эта длительная проблема приближается к решению», — добавил Трамп.

 Напомним, накануне Иран отказался разблокировать Ормузский пролив в обмен на временное прекращение огня.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ярослава Максименко и скандал в АРМА: почему игнорирование судебных решений может стоить должности и свободы

Дело о невыполнении судебных решений получило развитие.

ВС: собственник не может снять лицо с регистрации, если суд уже подтвердил его право пользования жильем

Верховный Суд подчеркнул, что наличие судебного решения о сохранении права пользования жильем делает невозможным снятие лица с регистрации по заявлению собственника.

Во Франции тысячи адвокатов готовят массовый марш против судебной реформы: что происходит

Тысячи юристов со всей Франции планируют оставить свои мантии у подножия Дворца правосудия, требуя от Сената вернуть приоритет прав человека.

Агентство оборонных закупок сможет покупать пикапы для войска в несколько кликов

Правительство официально предоставило Агентству оборонных закупок статус Централизованной закупочной организации, что должно перевести закупки транспорта в режим нескольких кликов через Prozorro Market.

2 млн мужчин снимут с розыска ТЦК, но для них будут жесткие нововведения — Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о масштабной перегрузке системы и возможной амнистии для двух миллионов военнообязанных.

