Дональд Трамп: США и Иран согласились на двухнедельное прекращение огня

США получили 10-пунктный план Ирана по завершению войны и считают его «работоспособной основой для переговоров».

США и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели для подготовки мирного соглашения. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей сети Truth Social.

Американский лидер заявил о перемирии с Тегераном за полтора часа до того, как истек установленный им дедлайн для разблокирования Ормузского пролива.

Глава Белого дома написал, что принял решение о прекращении огня на основании разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и главнокомандующим пакистанской армии Асимом Муниром, которые обратились к нему с просьбой воздержаться от применения силы.

По словам Трампа, условием для перемирия будет согласие Ирана открыть Ормузский пролив для судоходства.

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон достиг своих военных целей в этой операции и готов работать над заключением мирного соглашения с Тегераном.

«Это будет двустороннее прекращение огня! Причина этого в том, что мы уже достигли и превзошли все военные цели и находимся на очень продвинутой стадии заключения окончательного Соглашения о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке», — написал американский президент.

«США и Иран достигли согласия почти по всем вопросам, которые ранее вызывали споры, но двухнедельный период позволит окончательно доработать и заключить соглашение. От имени Соединенных Штатов Америки, как президент, а также представляя страны Ближнего Востока, для меня является честью, что эта длительная проблема приближается к решению», — добавил Трамп.

Напомним, накануне Иран отказался разблокировать Ормузский пролив в обмен на временное прекращение огня.

