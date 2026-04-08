Юлія Свириденко анонсувала зниження цін на паливо

Юлія Свириденко повідомила, що державна мережа АЗК «Укрнафта» вже розпочала зниження цін.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що провела зустріч з Головою правління НАК «Нафтогаз України» щодо поточної ситуації на світових ринках нафти та нафтопродуктів.

Вона зазначила, що фіксується зниження котирувань на основних біржах, що має безпосередньо впливати на ціни на пальне в Україні.

«Державна мережа АЗК «Укрнафта» вже відреагувала та розпочала зниження цін. При збереженні поточної світової динаміки очікується більш суттєве зниження.

Очікуємо аналогічної реакції від інших учасників ринку», - сказала вона.

Юлія Свириденко підкреслила, що ринок має справедливо реагувати на зміну цінової кон’юнктури.

«Ситуація з наявністю палива — стабільна. У березні забезпечено рекордні за останні 5 років обсяги постачання. Аналогічна динаміка буде збережена і у квітні», - додала очільниця уряду.

Нагадаємо, ціни на нафту різко впали після заяви Трампа про припинення вогню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.