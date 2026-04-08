Комитет ВР поддержал ратификацию торговых соглашений с Британией и Черногорией

Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики рекомендовал парламенту ратифицировать торговые соглашения с Черногорией и Великобританией, поддержать создание международной компенсационной комиссии для Украины и одобрить обращение к 40-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества провел заседание, на котором рассмотрел вопросы ратификации международных документов, а также подготовку Обращения Верховной Рады Украины к 40-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

По итогам обсуждения Комитет рекомендовал Верховной Раде Украины поддержать проект Закона о ратификации Протокола между правительствами Украины и Черногории о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле. Речь идет об обновлении Приложения II, касающегося правил определения происхождения товаров и процедур административного сотрудничества № 0369).

Цель документа — приведение действующих двусторонних правил происхождения товаров в соответствие с пан-евро-средиземноморскими преференциальными нормами, применяемыми в Европейском Союзе.

Кроме того, Комитет предложил парламенту одобрить проект Закона о ратификации Соглашения № 4, заключенного в форме обмена письмами между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Это соглашение предусматривает внесение изменений в предыдущее Соглашение № 3 о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между сторонами № 0372).

Акт касается регулирования торговли товарами, в частности постепенного изменения таможенной политики между двумя государствами. Цель соглашения — увеличение квот на поставки украинской продукции птицеводства и яиц в Соединенное Королевство.

Кроме того, Комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать проект Закона о ратификации Конвенции о создании Международной компенсационной комиссии для Украины № 0371.

Законопроект направлен на создание целостного международно-правового механизма возмещения ущерба, причиненного на территории Украины в пределах ее международно признанных государственных границ, включая воздушное пространство, внутренние воды и территориальное море, в результате вооруженной агрессии РФ.

Конвенция имеет перспективный характер, поскольку регулирует как существующие процедуры, так и закладывает основу для дальнейшего развития международного компенсационного механизма, в частности создания фонда.

Международная компенсационная комиссия для Украины создается как независимый орган в институциональных рамках Совета Европы и будет рассматривать жалобы юридических и физических лиц.

Комитет также поддержал проект Постановления об Обращении Верховной Рады Украины к парламентам и правительствам иностранных государств, Организации Объединенных Наций и Международному агентству по атомной энергии в связи с 40-й годовщиной Чернобыльской трагедии и недопущением нарушений РФ международного режима ядерной безопасности вследствие целенаправленных атак на Чернобыльскую атомную электростанцию № 15133.

Документ направлен на привлечение внимания мировой общественности к вопросам ядерной безопасности. Чернобыльская катастрофа, со дня которой прошло 40 лет, стала крупнейшей экологической катастрофой современности и наглядным примером опасности, которую несет атомная энергетика.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.