Комітет ВР підтримав ратифікацію торговельних угод з Британією та Чорногорією

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики рекомендував парламенту ратифікувати торговельні угоди з Чорногорією та Великою Британією, підтримати створення міжнародної компенсаційної комісії для України та схвалити звернення до 40-х роковин Чорнобильської катастрофи.

Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва провів засідання, на якому розглянув питання ратифікації міжнародних документів, а також підготовку Звернення Верховної Ради України до 40-х роковин Чорнобильської катастрофи.

За підсумками обговорення Комітет рекомендував Верховній Раді України підтримати проєкт Закону про ратифікацію Протоколу між урядами України та Чорногорії щодо внесення змін до Угоди про вільну торгівлю. Йдеться про оновлення Додатка ІІ, що стосується правил визначення походження товарів і процедур адміністративного співробітництва № 0369.

Метою документа є приведення чинних двосторонніх правил походження товарів у відповідність до пан-євро-середземноморських преференційних норм, які застосовуються в Європейському Союзі.

Крім того, Комітет запропонував парламенту схвалити проєкт Закону про ратифікацію Угоди № 4, укладеної у формі обміну листами між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. Ця угода передбачає внесення змін до попередньої Угоди № 3 щодо політичного співробітництва, вільної торгівлі та стратегічного партнерства між сторонами № 0372.

Акт стосується регулювання торгівлі товарами, зокрема на поступовій зміні митної політики між двома державами. Метою Угоди є збільшення квот для продажу українських продуктів з птиці та яєць в Сполучене Королівство.

Крім того, Комітет рекомендував Верховній Раді підтримати проєкт Закону про ратифікацію Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України №0371.

Законопроєкт має на меті створити цілісний міжнародно-правовий механізм для відшкодування збитків завданих на території України в межах її міжнародно-визнаного державного кордону, включно з повітряним простором, внутрішніми водами та територіальним морем, внаслідок збройної агресії РФ. Конвенція має перспективний характер оскільки регулює як існуючі процедури, так і закладає основу для подальшого розвитку міжнародного компенсаційного механізму, зокрема створення фонду.

Міжнародна компенсаційна комісія для України створюється як незалежний орган у інституційних рамках Ради Європи та розглядатиме скарги юридичних та фізичних осіб.

Комітет також підтримав проєкт Постанови про Звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів іноземних держав, Організації Об’єднаних Націй та Міжнародного агентства з атомної енергії у зв’язку з 40-ми роковинами Чорнобильської трагедії та недопущення порушення РФ міжнародного режиму ядерної безпеки внаслідок цілеспрямованих атак на Чорнобильську атомну електростанцію № 15133.

Документ має на меті привернути увагу світової спільноти до питань ядерної безпеки. Чорнобильська катастрофа, від дня якої минуло 40 років стала найбільшою екологічною катастрофою сучасності та яскравим прикладом небезпеки, яку несе атомна енергетика.

