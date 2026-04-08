Комитет ВР оценил законопроекты о налогах, НДС, энергетике и закупках на соответствие нормам ЕС

Комитет по интеграции Украины в ЕС оценил ряд законопроектов в сферах налогообложения, энергетики, публичных закупок и цифровизации и определил их соответствие международным обязательствам Украины и праву ЕС.

Комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рассмотрел проект Закона №15111, который предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины «О банках и банковской деятельности» в части внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, а также их налогообложения.

Документ предлагает обновление Налогового кодекса с целью внедрения механизма автоматического обмена такой информацией на международном уровне. В частности, новая статья 347 устанавливает требования к операторам цифровых платформ по идентификации подотчётных продавцов и представлению отчётности налоговым органам. Также определены виды деятельности, подлежащие отчётности: аренда недвижимости, предоставление персональных услуг, продажа товаров и аренда транспортных средств.

Для физических лиц, получающих доходы через цифровые платформы, предусмотрено льготное налогообложение по ставке 5%. При этом операторы платформ будут выполнять функции налоговых агентов — осуществлять начисление, удержание и перечисление налогов в бюджет. Комитет пришёл к выводу, что положения законопроекта соответствуют международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции.

Кроме того, члены Комитета рассмотрели и утвердили выводы по ряду других законопроектов.

В частности, проект Закона №15112 касается изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения электронной торговли НДС. Его цель — совершенствование механизмов налогообложения электронной коммерции, улучшение администрирования НДС и гармонизация украинского законодательства с правом ЕС. Проект направлен на согласование норм с положениями Директивы Совета ЕС 2006/112/ЕС о общей системе НДС и Директивы 2006/79/ЕС об освобождении от налогообложения импорта малых партий некоммерческих товаров. По выводам Комитета, документ в целом не противоречит международным обязательствам Украины, однако лишь частично имплементирует положения Директивы 2006/112.

Также рассмотрен проект Закона №14005 относительно упрощения исполнительного производства путём цифровизации. Его цель — повышение эффективности исполнения судебных решений через цифровизацию отдельных процедур, оптимизацию этапов и сроков исполнительных действий. Комитет отметил, что данный законопроект не противоречит международным обязательствам Украины в контексте евроинтеграции.

Проект Закона №11520 «О публичных закупках» определяет правовые и экономические основы осуществления закупок товаров, работ и услуг, а также проведения конкурсов проектов для государственных и местных нужд. По выводам Комитета, документ частично соответствует праву ЕС и международным обязательствам Украины. В то же время, согласно предварительной оценке Европейской комиссии, он может быть принят с последующей доработкой до третьего квартала 2027 года. Для согласования дальнейших изменений предусмотрена необходимость направления принятого текста в Европейскую Комиссию.

Отдельно рассмотрен проект Закона №12087-д относительно имплементации норм европейского права в сфере энергетики. Его цель — адаптация украинского законодательства к acquis ЕС, интеграция рынка электроэнергии Украины с рынками государств-членов ЕС, внедрение новых механизмов балансирования, развитие энергетических объединений, повышение прозрачности и эффективности рынка, а также усиление защиты уязвимых потребителей. Комитет установил, что данный законопроект соответствует международно-правовым обязательствам Украины и праву ЕС.

Также рассмотрен проект Закона №15110 относительно изменений в Налоговый кодекс Украины в части взимания военного сбора. Комитет пришёл к выводу, что данный вопрос относится к компетенции национального законодательства государств-членов ЕС и не связан с международными обязательствами Украины в рамках Совета Европы.

