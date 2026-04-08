Комітет ВР оцінив законопроєкти про податки, ПДВ, енергетику і закупівлі на відповідність нормам ЄС

Комітет з питань інтеграції України до ЄС оцінив низку законопроєктів у сферах оподаткування, енергетики, публічних закупівель і цифровізації та визначив їх відповідність міжнародним зобов’язанням України і праву ЄС.

Комітет з питань інтеграції України до ЄС розглянув проєкт Закону №15111, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України «Про банки і банківську діяльність» у частині впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією щодо доходів, отриманих через цифрові платформи, а також їх оподаткування.

Документ пропонує оновлення Податкового кодексу з метою запровадження механізму автоматичного обміну такою інформацією на міжнародному рівні. Зокрема, нова стаття 347 встановлює вимоги до операторів цифрових платформ щодо ідентифікації підзвітних продавців і подання звітності податковим органам. Також визначено види діяльності, що підлягають звітуванню: оренда нерухомості, надання персональних послуг, продаж товарів і оренда транспортних засобів.

Для фізичних осіб, які отримують доходи через цифрові платформи, передбачено пільгове оподаткування за ставкою 5%. При цьому оператори платформ виконуватимуть функції податкових агентів — здійснюватимуть нарахування, утримання та перерахування податків до бюджету. Комітет дійшов висновку, що положення законопроєкту відповідають міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Крім того, члени Комітету розглянули та ухвалили висновки щодо низки інших законопроєктів.

Зокрема, проєкт Закону №15112 стосується змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування електронної торгівлі ПДВ. Його мета — удосконалення механізмів оподаткування електронної комерції, покращення адміністрування ПДВ та гармонізація українського законодавства з правом ЄС. Проєкт спрямований на узгодження норм із положеннями Директиви Ради ЄС 2006/112/ЄС щодо спільної системи ПДВ та Директиви 2006/79/ЄС про звільнення від оподаткування імпорту малих партій некомерційних товарів. За висновком Комітету, документ загалом не суперечить міжнародним зобов’язанням України, однак лише частково імплементує положення Директиви 2006/112.

Також розглянуто проєкт Закону №14005 щодо спрощення виконавчого провадження шляхом цифровізації. Його мета — підвищення ефективності виконання судових рішень через цифровізацію окремих процедур, оптимізацію етапів і строків виконавчих дій. Комітет зазначив, що цей законопроєкт не суперечить міжнародним зобов’язанням України в контексті євроінтеграції.

Проєкт Закону №11520 «Про публічні закупівлі» визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, а також проведення конкурсів проєктів для державних і місцевих потреб. За висновком Комітету, документ частково відповідає праву ЄС і міжнародним зобов’язанням України. Водночас, відповідно до попередньої оцінки Європейської комісії, він може бути прийнятий із подальшим доопрацюванням до третього кварталу 2027 року. Для узгодження подальших змін передбачено необхідність направлення ухваленого тексту до Європейської Комісії.

Окремо розглянуто проєкт Закону №12087-д щодо імплементації норм європейського права у сфері енергетики. Його мета — адаптація українського законодавства до acquis ЄС, інтеграція ринку електроенергії України з ринками держав-членів ЄС, впровадження нових механізмів балансування, розвиток енергетичних об’єднань, підвищення прозорості та ефективності ринку, а також посилення захисту вразливих споживачів. Комітет встановив, що цей законопроєкт відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України та праву ЄС.

Також розглянуто проєкт Закону №15110 щодо змін до Податкового кодексу України в частині справляння військового збору. Комітет дійшов висновку, що це питання належить до компетенції національного законодавства держав-членів ЄС і не пов’язане з міжнародними зобов’язаннями України в рамках Ради Європи.

