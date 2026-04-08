Закон о цифровизации исполнительного производства принят: документ ждет подписи Президента

Верховная Рада приняла закон о реформе исполнительного производства, но решило ли это все проблемы.

Верховная Рада 07.04.2026 поддержала во втором чтении проект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка исполнения судебных решений, решений других органов и цифровизации отдельных этапов исполнительного производства» (реестр. № 14005 от 04.09.2025), что вызвало неоднозначную реакцию и дискуссии в обществе. Были внесены изменения в законы Украины «О дорожном движении», «О нотариате», «О банках и банковской деятельности», «О депозитарной системе Украины», «О государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество и их обременений», «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований», «Об исполнительном производстве», «О рынках капитала и организованных товарных рынках», «Об общеобязательном государственном социальном страховании». Наиболее масштабные изменения касаются профильного Закона Украины «Об исполнительном производстве». Обновленная статья 4 Закона кардинально расширяет объем данных, которые суд должен указать в исполнительном документе. Теперь это не просто ФИО и адрес. К «цифровому досье» добавляются:

Уникальный номер записи в ЕГДР (цифровой код гражданина).

Реквизиты электронных кошельков.

Адреса электронной почты и номера телефонов.

Согласно новой редакции статьи 8, Автоматизированная система исполнительного производства (АСИП) теперь:

Автоматически распределяет производства.

Взаимодействует с эмитентами электронных денег и небанковскими поставщиками платежных услуг.

Формирует мгновенные сообщения о погашении долга.

Нотариусы, банки и даже инвестиционные фирмы обязаны проверять клиента в Едином реестре должников. Если клиент — должник, ему обязаны отказать в отчуждении имущества. Более того, учреждение должно сообщить исполнителю о такой попытке не позднее следующего дня. Статья 56 Закона прямо указывает на арест электронных денег. Банки и финансовые учреждения обязаны уведомить исполнителя об открытии счета должником в день открытия. Реформа вводит новую статью 37-1 (Возобновление производства) и статью 39-1, которые регулируют:

Автоматическое снятие ареста: Если сумма долга не превышает 10 минимальных зарплат и средства уплачены, АСИП самостоятельно генерирует сообщение о снятии ареста.

Если сумма долга не превышает 10 минимальных зарплат и средства уплачены, АСИП самостоятельно генерирует сообщение о снятии ареста. Банки обязаны разблокировать счета не позднее следующего дня. Это устраняет человеческий фактор и очереди под кабинетами исполнителей.

Впервые детально прописан механизм работы с е-кошельками. Взыскание на электронные деньги — это не просто их блокировка, а предъявление к погашению (ч. 1 ст. 48). Эмитент электронных денег обязан обменять их на реальные средства и перечислить на счет исполнителя. Закон устанавливает безальтернативную очередность взыскания (ч. 2 ст. 48). Взыскание обращается в первую очередь на:

Наличные средства (изымаются немедленно). Средства на счетах в банках. Электронные деньги на кошельках. Ценности, находящиеся на хранении. Только в случае отсутствия достаточной суммы на счетах, исполнитель имеет право переходить к другому имуществу (недвижимость, авто, оборудование).

Раньше популярной схемой уклонения было размещение средств на срочных депозитах: банк отказывал исполнителю, ссылаясь на то, что срок вклада не истек. Новая редакция ст. 48 (ч. 4) ставит на этом точку:

Запрет пролонгации: после получения постановления об аресте банк не имеет права продлевать действие договора депозита.

после получения постановления об аресте банк не имеет права продлевать действие договора депозита. Автоматическое списание: на следующий рабочий день после завершения срока вклада исполнитель направляет платежную инструкцию, и банк обязан перечислить средства на счет ГИС или частного исполнителя. Это превращает депозиты из «сейфа» в «отложенный платеж» в пользу взыскателя.

Законодатель расширил перечень счетов, на которые запрещено накладывать арест (ч. 5 ст. 48). К ним отнесены:

Спецсчета: для НДС, акцизов, энергетических и инвестиционных программ.

Социальные средства: счета для компенсаций за уничтоженное имущество (вследствие агрессии РФ).

Транзитные операции: средства, предназначенные для завершения расчетов по платежным картам, совершенных до момента поступления ареста.

Клиентские деньги: средства клиентов инвестиционных фирм (защита инвесторов от долгов самого брокера).

Сохранена и уточнена «красная линия» для мелких долгов (ч. 9 ст. 48). Если сумма взыскания не превышает 50 минимальных заработных плат (по состоянию на 2026 год это более 400 000 грн), исполнитель не имеет права забирать единственное жилье должника и участок под ним. Исключение: взыскание алиментов, ущерба за уголовные преступления или если само жилье является предметом ипотеки.

Наиболее дискуссионной и мощной новеллой является часть 3 статьи 56. Теперь исполнитель может наложить арест на средства и электронные деньги, принадлежащие не самому должнику, а лицу, имеющему перед ним задолженность, подтвержденную судом. Законодатель детализировал требования к описанию имущества (ч. 6 ст. 56), что фактически синхронизирует исполнительное производство с новыми государственными реестрами (Государственный адресный реестр, ЕГЕССБ):

Для недвижимости: обязательное указание идентификатора объекта строительства и сведений из Адресного реестра.

Для авто: исчерпывающий перечень от объема двигателя до наличия ключей и техпаспорта.

Драгоценности: бумажные ценные бумаги и ювелирные изделия подлежат обязательному изъятию и передаче на хранение банкам не позднее следующего рабочего дня.

При исполнении решения об обеспечении иска исполнитель только накладывает арест. Любые действия по непосредственному взысканию средств на этой стадии строго запрещены. Это важный предохранитель от рейдерских схем через инструмент «обеспечения иска». Интересна норма об исключении из ЕРД системно важных банков (п. 10-12 Заключительных положений). Если долг банка не превышает 50 млн грн (для обычных банков — 20 млн грн), они не попадают в реестр должников в течение первых двух месяцев производства. Это сделано для предотвращения паники на финансовом рынке и сохранения стабильности банковской системы.

Введение новых частей в статьи 150, 162, 164 ХПК и 163, 175, 177 ГПК Украины имеет целью создать «прямой путь» для денег от должника к взыскателю. Одним из наиболее фундаментальных изменений, которые предлагается внести в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы, является обязанность истца указывать реквизиты своего банковского счета уже на этапе подачи иска или заявления об обеспечении иска. Для юридических лиц это становится императивным требованием. Физические лица-предприниматели также должны указывать счет, либо же аргументировать его отсутствие и выбирать альтернативный способ получения средств. Более того, наличие счета должно быть подтверждено соответствующим документом, прилагаемым к заявлению. Включение в текст закона «небанковских поставщиков» — это реверанс в сторону финтех-сектора и Закона «О платежных услугах».

Обновленная редакция статьи 34 Закона «О дорожном движении». Во время перерегистрации или снятия с учета органы МВД обязаны проверять владельца в ЕРД. Если лицо там значится — в регистрационном действии будет отказано (за исключением случаев, не касающихся отчуждения). Сообщение о попытке операции направляется исполнителю не позднее следующего рабочего дня. Однако перерегистрация разрешена, если она не связана с отчуждением (например, смена фамилии или места жительства владельца), или если авто передается для погашения долга в рамках исполнительного производства.

Аналогичная «железная логика» интегрирована в Закон «О нотариате». Обновленная статья 55 прямо запрещает удостоверять договоры отчуждения или залога недвижимости и транспортных средств, если владелец числится в реестре должников.

Изменения в статью 62 Закона «О банках и банковской деятельности» снимают последнюю завесу секретности перед исполнителями. Банки обязаны предоставлять информацию не только о наличии счетов, но и о:

Номерах счетов и остатках средств.

Операциях списания и зачисления (с назначением платежа!).

Наличии индивидуальных банковских сейфов. Это радикально ускоряет процедуру наложения ареста. Согласно статье 59, арест средств (включая электронные деньги) теперь снимается не позднее следующего дня после сообщения о полном погашении задолженности.

Интересным является обновление Закона «О депозитарной системе». Теперь депозитарные учреждения обязаны проверять клиента в ЕРД даже при открытии или закрытии счета в ценных бумагах. Если должник пытается «выйти в кэш» через продажу акций, исполнитель узнает об этом в день операции.

В сфере ипотеки внедрен принцип приоритетности. Закон «Об ипотеке» (ст. 13) четко определяет: предыдущая ипотека имеет более высокий приоритет. Это критично для международных инвесторов и банковского сектора, так как минимизирует риски «размытия» залога через последующие обременения.

Изменения коснулись и Закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании» (ст. 37). Теперь данные Единого реестра должников о выплате алиментов становятся официальным основанием для мониторинга и верификации выплат.

Если раньше рынок ценных бумаг оставался определенной «тихой гаванью» для должников из-за сложности процедур раскрытия информации, то новые правки в Закон «О рынках капитала и организованных товарных рынках» эту гавань ликвидируют. Согласно обновленной статье 35, законодатель вводит прямой и безальтернативный запрет:

Для бумажных ценных бумаг: не допускается любое отчуждение прав, если владелец внесен в Единый реестр должников (ЕРД).

Для электронных ценных бумаг: отчуждение блокируется на уровне депозитарной системы учета.

При этом установлен временный запрет на взыскание единственного жилья военнослужащих (ВСУ, Нацгвардия, СБУ и т.д.) на период действия военного положения и в течение одного года после его завершения. Для физических лиц, чьи исполнительные действия по долгам за жилищно-коммунальные услуги приостановлены согласно п. 10.2 (оккупация, зона боевых действий и т.д.), предусмотрено облегчение (п. 10-14):

Все аресты на средства и имущество подлежат снятию.

Сведения о таких лицах временно исключаются из ЕРД.

У исполнителей есть три месяца со дня опубликования закона, чтобы вынести соответствующие постановления. Однако это не списание долга. После исчезновения обстоятельств, ставших основанием для приостановления, исполнитель возобновляет производство, и данные снова появятся в Реестре.

Автор: Тарас Лученко

