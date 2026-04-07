В Черниговской области после атаки РФ пылает здание налоговой службы, фото

12:27, 7 апреля 2026
В результате обстрела здание Новгород-Северской налоговой инспекции получило повреждения.
Утром 7 апреля в Черниговской области в результате атаки РФ было серьезно повреждено здание Новгород-Северской налоговой инспекции Главного управления ГНС. Об этом сообщила и.о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В здании зафиксированы повреждения кровли и фасада, выбиты окна, также пострадали служебные кабинеты. На месте действуют оперативные службы.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

ГПСУ подключат к государственным реестрам, а процедуры проверки иностранцев на границе уточнят

Законопроект предусматривает расширение возможностей Государственной пограничной службы Украины в части доступа к государственным информационным ресурсам.

Закон о цифровизации исполнительного производства принят: документ ждет подписи Президента

Верховная Рада приняла закон о реформе исполнительного производства, но решило ли это все проблемы.

В Украине подготовят отдельную стратегию действий на случай ядерных и химических угроз

Законопроектом предлагается внедрить Стратегию химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности.

Ярослава Максименко и скандал в АРМА: почему игнорирование судебных решений может стоить должности и свободы

Дело о невыполнении судебных решений получило развитие.

ВС: собственник не может снять лицо с регистрации, если суд уже подтвердил его право пользования жильем

Верховный Суд подчеркнул, что наличие судебного решения о сохранении права пользования жильем делает невозможным снятие лица с регистрации по заявлению собственника.

