Ярослава Максименко и скандал в АРМА: почему игнорирование судебных решений может стоить должности и свободы

Дело о невыполнении судебных решений получило развитие.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по розыску и управлению активами (АРМА) вновь оказалось в центре скандала из-за систематического игнорирования судебных вердиктов.

На этот раз бездействие ведомства под руководством Ярославы Максименко стало основанием для открытия уголовного дела.

23 марта 2026 года Печерский районный суд столицы, рассмотрев дело № 757/15000/26-к, признал неправомерным бездействие территориального управления ГБР.

Суд обязал правоохранителей внести сведения о преступлении должностных лиц АРМА в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Стоит отметить, что Бюро длительное время уклоняется от регистрации производства.

Несмотря на то, что заявление о преступлении поступило еще в начале марта, правоохранители проигнорировали требования статьи 214 УПК Украины, которая обязывает начать расследование в течение 24 часов.

Поводом для обращения в суд стало то, что АРМА отказывается выполнять действующие решения судов о возврате заблокированных активов их законным владельцам.

Даже после смены менеджмента в Агентстве практика блокирования имущества вопреки судебным вердиктам остается неизменной.

Во время заседания было установлено:

ГБР не предоставило никаких доказательств начала следственных действий.

Представители Бюро проигнорировали судебное рассмотрение, не явившись на заседание.

По состоянию на день рассмотрения жалобы никаких записей в ЕРДР создано не было.

В настоящее время обязанности главы Нацагентства временно исполняет Ярослава Максименко. Именно ее действия (или бездействие) как руководителя могут стать объектом расследования по статье Уголовного кодекса, касающейся невыполнения судебного решения должностным лицом высокого ранга.

Как лицу, занимающему ответственное положение и саботирующему выполнение решения суда, ей грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с последующим запретом занимать государственные должности.

Ситуация с Ярославой Максименко подчеркивает глубокий кризис во взаимодействии АРМА с судебной ветвью власти, где игнорирование закона становится основанием для реальных тюремных сроков.

Есть надежда, что Ярослава Максименко действует не из злого умысла, а вследствие собственной некомпетентности. СМИ сообщали, что во время конкурса на должность главы Агентства по розыску и менеджменту активов она провалила тестирование «общих способностей». Тогда журналисты с удивлением обнаружили среди заданий простые задачи на логику или внимательность, которые легко решают ученики младшей школы.

В СМИ также сообщалось, что Ярослава Максименко не платит за коммунальные услуги. С нее через суд требуют взыскать задолженность за коммунальные платежи. 3 марта 2026 года коммунальное предприятие КГГА «Киевтеплоэнерго» подало иск в суд против Ярославы Максименко и ее мужа Виталия с требованием взыскать с временной руководительницы АРМА задолженность.

Автор: Владимир Право

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.