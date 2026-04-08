Ярослава Максименко і скандал в АРМА: чому ігнорування рішень суду може коштувати посади і свободи

Справа щодо невиконання судових рішень отримала розвиток.

Національне агентство з розшуку та управління активами (АРМА) вчергове опинилося в центрі скандалу через систематичне ігнорування судових вердиктів.

Цього разу бездіяльність відомства під керівництвом Ярослави Максименко стала підставою для відкриття кримінальної справи.

23 березня 2026 року Печерський районний суд столиці, розглянувши справу № 757/15000/26-к, визнав неправомірною бездіяльність територіального управління ДБР.

Суд зобов'язав правоохоронців внести відомості про злочин посадовців АРМА до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).

Варто зазначити, що Бюро тривалий час ухиляється від реєстрації провадження.

Попри те, що заява про злочин надійшла ще на початку березня, правоохоронці проігнорували вимоги статті 214 КПК України, яка зобов’язує розпочати розслідування протягом 24 годин.

Приводом для звернення до суду стало те, що АРМА відмовляється виконувати чинні рішення судів щодо повернення заблокованих активів їхнім законним власникам.

Навіть після зміни менеджменту в Агентстві, практика блокування майна всупереч судовим вердиктам залишається незмінною.

Під час засідання було встановлено:

ДБР не надало жодних доказів початку слідчих дій.

Представники Бюро проігнорували судовий розгляд, не з’явившись на засідання.

Станом на день розгляду скарги, жодних записів у ЄРДР створено не було.

Наразі обов’язки Голови Нацагентства тимчасово виконує Ярослава Максименко. Саме її дії (або бездіяльність) як керівника можуть стати об'єктом розслідування за статтею Кримінального кодексу, що стосується невиконання судового рішення службовою особою високого рангу.

Як особі, що займає відповідальне становище та саботує виконання рішення суду, їй загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з подальшою забороною обіймати державні посади.

Ситуація з Ярославою Максименко підкреслює глибоку кризу у взаємодії АРМА з судовою гілкою влади, де ігнорування закону стає підставою для реальних тюремних термінів.

Є сподівання, що Ярослава Максименко діє не від злого наміру, а внаслідок власної некомпетентності. Медіа повідомляли, що під час конкурсу на посаду голови Агентства з розшуку та менеджменту активів вона провалила тестування «загальних здібностей». Тоді журналісти з подивом виявили серед завдань прості задачки на логіку або уважність, які легко розв'язують учні молодшої школи.

В ЗМІ також повідомлялося, що Ярослава Максименко не платить за комуналку. З неї через суд вимагають стягнути заборгованість за комунальними платежами. 3 березня 2026 року комунальне підприємство КМДА «Київтеплоенерго» подало позов до суду проти Ярослави Максименко та її чоловіка Віталія з вимогою стягнути з тимчасової очільниці АРМА заборгованість.

Автор: Володимир Право

