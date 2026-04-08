Рада встановила однакові правила перевірок як для магазинів, так і онлайн-платформ

Верховна Рада прийняла законопроєкт №12426, який змінює систему державного ринкового нагляду відповідно до стандартів Європейського Союзу. За відповідне рішення проголосували 234 народні депутати.

Документ передбачає уніфікацію підходів до контролю якості товарів: перевірки здійснюватимуться за однаковими правилами як для продукції у традиційних магазинах, так і для товарів, що продаються через інтернет-платформи.

Крім того, закон розширює можливості держави оперативно реагувати на звернення споживачів. Це має посилити захист їхніх прав та гарантувати безпечність і належну якість продукції на ринку.

У парламенті зазначили, що ухвалений акт є складовою підготовки до укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції для подальшої інтеграції України до єдиного ринку Європейського Союзу.

Нагадаємо, що за основу законопроєкт 12426 Верховна Рада прийняла ще 26 березня 2025 року.

Зазначимо, що законопроєкт подано Кабміном в рамках вимог ЄС для євроінтеграції.

