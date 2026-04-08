Судьи КСУ приняли участие в онлайн-лекции об особенностях конституционного контроля в Чехии, видео

В Конституционном Суде Украины состоялось профессиональное мероприятие, посвящённое особенностям конституционного контроля в Чешской Республике. Основным спикером просветительской онлайн-лекции выступил судья Конституционного Суда Чешской Республики, эксперт в области конституционного права Зденек Кюн. Об этом сообщили в КСУ.

Участие в мероприятии приняли судьи Конституционного Суда Украины Алла Олейник, Олег Первомайский, Галина Юровская, а также представители Национальной школы судей Украины, юристы-практики, судьи, прокуроры, адвокаты, учёные, преподаватели, аспиранты, студенты юридических факультетов и самые молодые исследователи — ученики Малой академии наук.

В ходе выступления судья Зденек Кюн очертил исторические этапы становления чешского правосудия, истоки которого восходят к периоду создания Чехословацкой Республики. Ещё в 1920-х годах в стране функционировал специализированный судебный орган, осуществлявший контроль за конституционностью законов. Проанализировав динамику развития судебной системы после 1989 года, докладчик подчеркнул, что с момента создания Конституционного Суда Чешской Республики в июле 1993 года эта институция действует как специализированный орган, независимый от системы судов общей юрисдикции.

Теоретическая часть лекции была сосредоточена на концепции европейской модели конституционного контроля Ганса Кельзена. Спикер изложил основные принципы этой модели, подчеркнув ключевое отличие от американской, которое заключается в том, что конституционное правосудие осуществляется не судами общей юрисдикции, а единым специализированным органом, функционирующим как «негативный законодатель», наделённый правом отменять неконституционные акты. Эта модель, впервые реализованная в Австрии и Чехословакии в 1919–1920 годах, стала фундаментальной основой для большинства конституционных судов современной Европы.

Особое внимание лектор уделил анализу двух подходов к институту конституционной жалобы. Первый подход — это модель «суда законов», при которой объектом проверки являются исключительно нормативные акты (законы), а не конкретные судебные решения. Такая система характерна, в частности, для Болгарии, Италии, Латвии, Польши, Румынии и Франции.

Второй подход, присущий, в частности, Испании, Германии, Чехии, а также Словакии (с 2000 года) и Венгрии (с 2011 года), условно называют моделью «надверховного суда». Такая модель предусматривает возможность обжалования решений судов системы судоустройства. Это означает, что орган конституционной юрисдикции наделён полномочиями проверять, не нарушили ли обычные суды своими решениями фундаментальные права человека, и в случае выявления нарушений отменять такие вердикты. Несмотря на высочайший уровень защиты прав личности, эта модель создаёт значительную нагрузку на судей и вызывает дискуссии относительно разграничения компетенций между Конституционным и Верховным судами.

В завершение Зденек Кюн проанализировал современные вызовы, с которыми сталкиваются органы конституционной юрисдикции в странах Центральной и Восточной Европы. Судья выразил предостережения относительно рисков политизации правосудия и подчеркнул, что независимость судов является важным гарантом защиты демократического строя и верховенства права.

Отвечая на вопросы коллег, Зденек Кюн привёл статистические данные относительно динамики поступления обращений в Конституционный Суд Чешской Республики и количества дел, находящихся на его рассмотрении.

В завершение мероприятия судьи Конституционного Суда Украины выразили искреннюю благодарность Зденеку Кюну за содержательную и основательную лекцию, которая позволила глубже понять чешский опыт конституционного контроля. Они также поблагодарили европейских партнёров за постоянную поддержку и содействие в профессиональном обмене опытом, что является чрезвычайно ценным для дальнейшего развития украинской конституционной юрисдикции.

