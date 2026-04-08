Судді КСУ взяли участь в онлайн-лекції щодо особливостей конституційного контролю в Чехії, відео

У Конституційному Суді України відбувся фаховий захід, під час якого обговорили становлення конституційного правосуддя в Чехії та функціонування європейської моделі конституційного контролю.

У Конституційному Суді України відбувся фаховий захід, присвячений особливостям конституційного контролю в Чеській Республіці. Основним спікером просвітницької онлайн-лекції виступив суддя Конституційного Суду Чеської Республіки, експерт із конституційного права Зденек Кюн. Про це повідомили у КСУ.

Участь у заході взяли судді Конституційного Суду України Алла Олійник, Олег Первомайський, Галина Юровська, а також представники Національної школи суддів України, юристи-практики, судді, прокурори, адвокати, науковці, викладачі, аспіранти, студенти правничих факультетів та наймолодші дослідники – учні Малої академії наук.

Під час виступу суддя Зденек Кюн окреслив історичні етапи становлення чеського правосуддя, витоки якого сягають періоду утворення Чехословацької Республіки. Ще у 1920-х роках у країні функціонував спеціалізований судовий орган, що здійснював контроль за конституційністю законів. Проаналізувавши динаміку розвитку судової системи після 1989 року, промовець підкреслив, що з моменту створення Конституційного Суду Чеської Республіки в липні 1993 року ця інституція діє як спеціалізований орган, незалежний від системи судів загальної юрисдикції.

Теоретичну частину лекції було зосереджено на концепції європейської моделі конституційного контролю Ганса Кельзена. Спікер виклав основні засади цієї моделі, наголосивши на ключовій відмінності від американської, яка полягає в тому, що конституційне правосуддя здійснюється не судами загальної юрисдикції, а єдиним спеціалізованим органом, який функціонує як „негативний законодавець“, наділений правом скасовувати неконституційні акти. Ця модель, уперше реалізована в Австрії та Чехословаччині у 1919–1920 роках, стала фундаментальною базою для більшості конституційних судів сучасної Європи.

Окрему увагу лектор приділив аналізу двох підходів до інституту конституційної скарги. Перший підхід – це модель „суду законів“, за якої об’єктом перевіряння є виключно нормативні акти (закони), а не конкретні судові рішення. Така система характерна, зокрема, для Болгарії, Італії, Латвії, Польщі, Румунії та Франції.

Другий підхід, притаманний, зокрема, Іспанії, Німеччині, Чехії, а також Словаччині (із 2000 року) та Угорщині (із 2011 року), умовно називають моделлю „надверховного суду“. Така модель передбачає можливість оскарження рішень судів системи судоустрою. Це означає, що орган конституційної юрисдикції наділений повноваженням перевіряти, чи не порушили звичайні суди своїми рішеннями фундаментальні права людини, та в разі виявлення порушень скасовувати такі вердикти. Попри найвищий рівень захисту прав особи, ця модель створює значне навантаження на суддів та зумовлює дискусії щодо розмежування компетенцій між Конституційним та Верховним судами.

На завершення Зденек Кюн проаналізував сучасні виклики, із якими стикаються органи конституційної юрисдикції у країнах Центральної та Східної Європи. Суддя висловив застереження щодо ризиків політизації правосуддя та підкреслив, що незалежність судів є важливим запобіжником для захисту демократичного ладу та верховенства права.

Відповідаючи на запитання колег, Зденек Кюн навів статистичні дані щодо динаміки надходжень звернень до Конституційного Суду Чеської Республіки та кількості справ, що перебувають на його розгляді.

На завершення заходу судді Конституційного Суду України висловили щиру вдячність Зденеку Кюну за змістовну та ґрунтовну лекцію, яка дозволила глибше осягнути чеський досвід конституційного контролю. Вони також подякували європейським партнерам за постійну підтримку та сприяння у професійному обміні досвідом, що є надзвичайно цінним для подальшого розвитку української конституційної юрисдикції.

