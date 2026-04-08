Арендаторов могут обязать заключать официальные договоры минимум на три года

В Украине планируют обязать заключать договора аренды по меньшей мере на три года — в Раде готовят изменения.

В Украине могут ввести обязательные официальные договоры аренды жилья с минимальным сроком действия не менее трех лет. Такой подход рассматривается как один из ключевых инструментов вывода рынка из тени.

Такую идею озвучила глава парламентского Комитета по вопросам государственного управления и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, сообщает Delo.ua, нынешний рынок аренды жилья остается хаотичным и непрозрачным: отсутствуют четкие правила, стандарты качества жилья и надлежащая защита сторон. Поэтому одних лишь налоговых изменений недостаточно — необходимо комплексное реформирование.

«Люди должны видеть, что аренда в Украине — это не история о постоянном риске, когда тебе в любой момент могут повысить цену, предложить некачественное жилье без каких-либо гарантий или просто отказаться от любых обязательств», — подчеркнула Шуляк.

Одним из ключевых нововведений может стать стимулирование долгосрочной аренды. В частности, эксперты предлагают установить минимальный срок действия договоров на уровне не менее трех лет.

Предполагается, что такая модель заставит стороны переходить к официальным отношениям, ведь краткосрочная аренда может облагаться более высокими налогами, тогда как долгосрочная — более низкими.

По мнению Шуляк, это должно стимулировать стремление к более стабильным соглашениям и таким образом защитить арендаторов.

«Если краткосрочная аренда облагается выше, а долгосрочная — ниже, это мотивирует заключать более стабильные договоры. А когда еще и появляются минимальные сроки аренды и понятные стандарты жилья, рынок становится значительно более прогнозируемым. Именно в такой модели арендодателю выгоднее работать официально, а арендатору — безопаснее вступать в формальные отношения», — пояснила она.

Кроме этого, планируется внедрение базовых стандартов арендуемого жилья и ответственности за их несоблюдение, что должно решить проблему несоответствия цены и качества.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что в Украине планируют урегулировать деятельность риелторов и повысить прозрачность их услуг на рынке недвижимости, однако на данный момент такого законопроекта еще нет. Сейчас создана большая рабочая группа при Комитете по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, где собраны представители агентств недвижимости, риелторского сообщества, нотариусов и различных органов власти.

И, как сообщила глава этого комитета Елена Шуляк, максимально широкий круг людей размышляет над тем, каким образом рынок риелторов должен быть урегулирован.

После обсуждения изменения планируют изложить в новых законодательных рамках.

В настоящее время, отметила Шуляк, в Украине отсутствует четкий учет риелторов. По разным оценкам, на рынке работает от 48 до 80 тысяч человек, тогда как сертифицированными являются лишь около 3–4 тысяч специалистов.

По словам депутата, есть сообщество профессиональных специалистов, которые знают, что проверять и что советовать, а есть случайные люди на рынке, которые могут даже не приходить на просмотр квартиры, но просят 100% оплату.

К тому же, стоимость услуг риелторов может достигать 10 тысяч гривен.

«Поэтому сейчас дискуссия такова: кто такой риелтор, какие услуги он предоставляет, что должно быть в договоре, нужна ли квалификация и аккредитация. Поэтому есть планы по созданию государственного реестра, где можно будет проверить, работает ли этот человек на рынке недвижимости», — пояснила Шуляк.

Кроме того, рабочая группа планирует изучить опыт стран Европейского Союза. По словам Шуляк, в разных государствах действуют как строгие, так и более либеральные модели регулирования, но существуют профессиональные стандарты.

В то же время вопрос стоимости услуг риелторов государство регулировать не планирует. Как подчеркнула Шуляк, решение о пользовании такими услугами и их оплате должно оставаться за гражданами.

Ранее Шуляк отмечала, что лица, не имеющие надлежащей квалификации, не уплачивающие налоги и не способные обеспечить качественные услуги, не должны заниматься соответствующей деятельностью.

«В настоящее время ведутся активные дискуссии, какую именно модель выбрать, мы рассматриваем различные подходы. Например, в Европейском Союзе риелторская деятельность регулируется определенными правилами на уровне государства, поэтому потребитель услуг максимально защищен. У нас не защищены ни те, кто продает квартиру или сдает ее в аренду, ни потребители риелторских услуг», — подчеркнула народный депутат.

