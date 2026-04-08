Как безопасно выбрать мясные изделия накануне Пасхальных праздников: советы Госпродпотребслужбы

13:27, 8 апреля 2026
В Госпродпотребслужбе советуют придерживаться базовых правил при покупке мясных изделий.
Как безопасно выбрать мясные изделия накануне Пасхальных праздников: советы Госпродпотребслужбы
В Украине накануне Пасхальных праздников традиционно возрастает спрос на мясные изделия. В этот период увеличивается объем реализации продукции. В то же время активизация торговли повышает риски приобретения некачественных или опасных пищевых продуктов. Именно поэтому необходимо соблюдать базовые правила и применять практические подходы к выбору продукции.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области дало несколько советов, как безопасно выбрать мясные изделия.

Потребителям рекомендуют обращать внимание на внешний вид мясных изделий. Качественное мясо должно иметь естественный цвет, характерный для соответствующего вида: говядина — красная, свинина — светло-розовая. Поверхность должна быть слегка влажной, но не скользкой, без посторонних пятен или изменений цвета. Наличие серых, зеленоватых оттенков или пересушенных краев может свидетельствовать о порче продукции.

Не менее важен запах. Свежее мясо имеет слабый, естественный аромат. В случае выявления кисловатого, резкого или неприятного запаха рекомендуется воздержаться от покупки.

Обращайте внимание на консистенцию продукта. Свежее мясо является упругим: после нажатия поверхность быстро восстанавливается. Липкость, слизистость или чрезмерная мягкость могут быть признаками порчи.

«Обязательно проверяйте наличие лабораторных исследований. Реализация мяса на агропродовольственных рынках допускается только при условии прохождения ветеринарно-санитарной экспертизы. На продукции должно быть соответствующее клеймо, а продавец обязан предоставить сопроводительные документы. Рекомендуем покупать продукцию только в установленных местах торговли», — заявили в ведомстве.

Также рекомендуют обращать внимание на условия реализации. Мясо должно храниться при температуре от 0 до +4°C в холодильном оборудовании. Рабочее место продавца должно быть чистым, а персонал — соблюдать правила личной гигиены.

«Обращаем внимание, что приобретение продукции в местах стихийной торговли является потенциально опасным. Такая продукция не проходит надлежащего контроля и может представлять угрозу для здоровья», — подчеркивают специалисты.

После приобретения мясных изделий рекомендуется обеспечить их надлежащее хранение: как можно быстрее поместить в холодильник или подвергнуть термической обработке.

Таким образом, соблюдение простых, но эффективных рекомендаций позволит сделать безопасный выбор и избежать рисков, связанных с употреблением некачественной продукции, особенно в период повышенного спроса накануне праздников.

