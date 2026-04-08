Як безпечно обрати м’ясні вироби напередодні Великодніх свят: поради Держпродспоживслужби

У Держпродспоживслужбі радять дотримуватися базових правил при купівлі м’ясних виробів.

В Україні напередодні Великодніх свят традиційно зростає попит на м’ясні вироби. У цей період збільшується обсяг реалізації продукції. Водночас активізація торгівлі підвищує ризики придбання неякісних або небезпечних харчових продуктів. Саме тому треба дотримуватися базових правил та застосовувати практичні підходи до вибору продукції.

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області дало кілька порад, як безпечно обрати м’ясні вироби.

Споживачам рекомендують звертати увагу на зовнішній вигляд м’ясних виробів. Якісне м’ясо повинно мати природний колір, характерний для відповідного виду: яловичина — червона, свинина — світло-рожева. Поверхня має бути злегка вологою, але не слизькою, без сторонніх плям або змін кольору. Наявність сірих, зеленуватих відтінків або пересушених країв може свідчити про псування продукції.

Не менш важливим є запах. Свіже м’ясо має слабкий, природний аромат. У разі виявлення кислуватого, різкого або неприємного запаху рекомендуємо утриматися від покупки.

Звертайте увагу на консистенцію продукту. Свіже м’ясо є пружним: після натискання поверхня швидко відновлюється. Липкість, слизькість або надмірна м’якість можуть бути ознаками псування.

«Обов’язково перевіряйте наявність лабораторних досліджень. Реалізація м’яса на агропродовольчих ринках дозволяється лише за умови проходження ветеринарно-санітарної експертизи. На продукції має бути відповідне клеймо, а продавець зобов’язаний надати супровідні документи. Рекомендуємо купувати продукцію лише у встановлених місцях торгівлі», - заявили у відомстві.

Також рекомендують звертати увагу на умови реалізації. М’ясо повинно зберігатися при температурі від 0 до +4°C у холодильному обладнанні. Робоче місце продавця має бути чистим, а персонал — дотримуватися правил особистої гігієни.

«Звертаємо увагу, що придбання продукції у місцях стихійної торгівлі є потенційно небезпечним. Така продукція не проходить належного контролю і може становити загрозу для здоров’я», - підкреслюють спеціалісти.

Після придбання м’ясних виробів рекомендується забезпечити їх належне зберігання: якнайшвидше помістити в холодильник або піддати термічній обробці.

Отже, дотримання простих, але ефективних рекомендацій дозволить зробити безпечний вибір та уникнути ризиків, пов’язаних із вживанням неякісної продукції, особливо у період підвищеного попиту напередодні свят.

