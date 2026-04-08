В Украине подготовят отдельную стратегию действий на случай ядерных и химических угроз

Законопроектом предлагается внедрить Стратегию химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О национальной безопасности Украины» относительно внедрения Стратегии химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности» № 15128 от 3 апреля 2026 года, который направлен на урегулирование вопросов формирования государственной политики в сфере химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности.

Реалии продолжающейся вооруженной агрессии российской федерации создают беспрецедентные риски применения оружия массового уничтожения, а последние изменения в российской ядерной политике существенно расширили основания для возможного применения ядерного оружия.

В действующем законодательстве отсутствует комплексный стратегический документ, который определял бы угрозы, направления, цели и задачи государственной политики в этой сфере, а также обеспечивал согласованность действий органов сектора безопасности и обороны, здравоохранения и гражданской защиты.

Суть законодательных изменений

Изменениями в Закон Украины «О национальной безопасности Украины» вводится новый документ долгосрочного планирования — Стратегия химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности. Она определяется как документ, устанавливающий угрозы, связанные с возникновением соответствующих инцидентов, а также направления, цели и задачи государственной политики по их предотвращению, выявлению, реагированию и минимизации последствий.

Одновременно закон дополняется новыми определениями, в частности:

— химического, биологического, радиологического и ядерного инцидента как события, связанного с выбросом, распространением или высвобождением опасных агентов, которое создает или может создать угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, объектам критической инфраструктуры и функционированию государственных систем;

— соответствующих агентов как веществ, материалов или организмов и их токсинов, способных причинять вредное воздействие вследствие токсического, инфекционного, радиоактивного или разрушительного действия.

Кроме того, законопроектом:

— новая Стратегия включается в перечень документов, которые определяют угрозы национальной безопасности и приоритеты государственной политики в сферах национальной безопасности и обороны;

— Стратегия относится к перечню документов долгосрочного планирования;

— Закон дополняется новой статьей, которой регулируется порядок разработки, согласования и утверждения Стратегии, а также определяется ее содержание, механизмы реализации и отчетности.

Ключевые положения законопроекта

Стратегия химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности определяется как документ долгосрочного планирования, охватывающий угрозы, связанные с возникновением химических, биологических, радиологических и ядерных инцидентов, и устанавливающий направления, цели и задачи государственной политики в этой сфере.

Предусматривается, что такая Стратегия разрабатывается по поручению Кабинета Министров Украины Министерством обороны Украины с привлечением Министерства внутренних дел Украины, Министерства здравоохранения Украины, Службы безопасности Украины и других центральных органов исполнительной власти, научных и аналитических учреждений. После согласования Министр обороны вносит ее на рассмотрение Кабинета Министров Украины, который, в свою очередь, подает Стратегию в Совет национальной безопасности и обороны Украины для ее одобрения и последующего утверждения указом Президента Украины.

Содержание Стратегии охватывает определение целей, основных направлений и задач государственной политики в сфере химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности, путей их достижения, а также актуальных и потенциальных угроз, связанных с возникновением соответствующих инцидентов. Она также определяет приоритеты государственной политики по предотвращению, выявлению, реагированию и восстановлению после таких инцидентов.

Отдельно предусматривается определение направлений совершенствования системы государственного управления и координации действий сил безопасности и сил обороны, органов исполнительной власти в сферах гражданской защиты, здравоохранения, экологической и радиационной безопасности, а также других органов, деятельность которых связана с обеспечением соответствующей безопасности.

Стратегия также устанавливает принципы межведомственного взаимодействия, гражданско-военного партнерства и международного сотрудничества, а также порядок функционирования национальной системы раннего выявления, оповещения и мониторинга угроз.

Она также определяет направления обеспечения осведомленности и защиты населения, повышения готовности сил безопасности и сил обороны, органов власти и местного самоуправления к действиям в условиях инцидентов, вопросы подготовки и обучения персонала, проведения совместных тренировок, потребности бюджетного финансирования и показатели эффективности реализации государственной политики.

Предусмотрено, что Стратегия является основой для подготовки государственных программ и нормативно-правовых актов в соответствующей сфере, а ее реализация осуществляется с использованием национального потенциала, механизмов государственно-частного партнерства и с привлечением международной помощи.

Отдельно устанавливается обязанность Кабинета Министров Украины готовить ежегодный отчет о состоянии выполнения Стратегии, который подлежит обнародованию.

Таким образом, новым законопроектом предлагается системно дополнить законодательство в сфере национальной безопасности путем внедрения Стратегии химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности как обязательного документа долгосрочного планирования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.